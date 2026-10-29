Le cabinet d'avocats Weil Gotshal prévoit de se dissoudre, scellant ainsi une chute vertigineuse

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* Un cabinet d'avocats de renom s'engage à continuer de servir ses clients pendant sa liquidation

* Cette dissolution fait suite à l'échec des négociations de fusion et à une aide à la restructuration

* Weil a généré plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière

(Des informations supplémentaires sur le cabinet d'avocats sont fournies aux paragraphes 4 à 6 et 13)

par Sara Merken, Jonathan Stempel et Nate Raymond

Weil, Gotshal & Manges prévoit de mettre fin à ses activités, a annoncé mercredi sa direction à ses associés, scellant ainsi la chute vertigineuse de ce cabinet d'avocats presque centenaire, qui n'a pas réussi à endiguer l'exode de ses associés.

“À l’issue d’un examen minutieux des alternatives stratégiques, le comité de direction du cabinet a recommandé aux associés de procéder à une liquidation ordonnée,” a déclaré Weil dans un communiqué.

Cette dissolution marquerait l’effondrement de l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux des États-Unis, dont les avocats ont contribué à mener à bien, pendant des décennies, des procédures de faillite, des rachats d’entreprises et des litiges historiques.

Le cabinet de conseil en restructuration AlixPartners a été sollicité pour accompagner la liquidation de ce cabinet comptant 1.200 avocats, que Weil entend mener à bien en dehors d’une procédure de faillite, selon une source proche du dossier.

Les collaborateurs et le personnel du cabinet ont été informés qu’ils continueraient à percevoir leur salaire pendant 90 jours et qu’ils recevraient des primes à la fin de l’année 2026, a précisé cette source.

“Au cours du processus de liquidation qui s’étalera sur les prochains mois, le cabinet continuera à servir ses clients avec le dévouement et l’excellence qui le caractérisent depuis sa création et restera déterminé à soutenir ses collaborateurs,” a déclaré Weil.

Weil a son siège social sur la Cinquième Avenue à Manhattan, dans une tour encore souvent appelée “General Motors Building”.

Dans l’ensemble du secteur juridique, les cabinets d’avocats ont de plus en plus recours à des offres de rémunération agressives pour recruter les meilleurs associés dans les domaines lucratifs du capital-investissement, des fusions et des litiges.

Cela a déclenché une guerre des talents qui a rendu même les grands cabinets d’avocats de renom financièrement vulnérables lorsque leurs “faiseurs de pluie” partent et que d’autres avocats se mettent à chercher eux aussi une issue.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS DE FUSION

Au cours des derniers mois, Weil a subi des départs notables parmi ses rangs juridiques.

Parmi les partants figurait Michael Aiello, directeur du département des affaires d’entreprise, largement considéré comme l’un des meilleurs avocats du pays en fusions-acquisitions, qui a rejoint Cravath, Swaine & Moore en emmenant cinq associés avec lui.

Parmi les autres départs, on compte Christopher Machera, associé spécialisé dans le capital-investissement, qui a rejoint Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, ainsi que deux associés londoniens spécialisés dans les fusions qui sont partis chez Sullivan & Cromwell. D’autres avocats de Weil ont également quitté le cabinet pour rejoindre Simpson Thacher & Bartlett et d’autres cabinets d’avocats.

Weil a annoncé en mars que Ramona Nee, associée spécialisée dans le capital-investissement, succéderait à Barry Wolf, associé exécutif de longue date, à la tête du cabinet. Mais Mme Nee a récemment décidé de ne pas occuper ce poste, a indiqué une source proche du dossier. Mme Nee n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Weil aurait mené des négociations en vue d’une fusion avec Willkie Farr & Gallagher, mais celles-ci ont échoué. Le cabinet a fait appel à Davis Polk & Wardwell pour l’aider à restructurer alors que les départs se poursuivaient.

Le cabinet est de taille comparable à l’ancien Dewey & LeBoeuf, un cabinet new-yorkais qui comptait plus de 1.300 avocats lors de sa création à la suite d’une fusion de cabinets d’avocats en 2007.

Dewey a fait faillite en 2012, également anéanti par une vague de départs d’avocats, ainsi que par un endettement excessif et des obligations financières écrasantes envers ses associés en activité et à la retraite.

ENRON, GM ET LEHMAN

Fondé en 1931 par Frank Weil, Sylvan Gotshal et Horace Manges, Weil est depuis longtemps l’une des marques les plus reconnaissables du secteur juridique.

Il s’est particulièrement illustré dans le domaine des faillites, où il a conseillé des clients dans des affaires telles que celles de GM, d’Enron et de Lehman Brothers, la plus grande faillite au titre du chapitre 11 de l’histoire.

Weil a généré plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière, ce qui le place dans le quart supérieur des cabinets d’avocats américains.

Si le bénéfice moyen par associé actionnaire s’élevait à environ 5,4 millions de dollars, selon la revue spécialisée American Lawyer, ce chiffre ne représentait qu’environ la moitié de la moyenne de plus de 10 millions de dollars enregistrée par deux autres cabinets de premier plan, Kirkland & Ellis et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Certains grands cabinets ont récemment pu fusionner pour retrouver une certaine stabilité après le départ de plusieurs avocats.

Cadwalader, Wickersham & Taft, qui était le plus ancien cabinet d’avocats de New York, a fusionné cette année avec Hogan Lovells pour former Hogan Lovells Cadwalader. Un autre grand cabinet new-yorkais, Shearman & Sterling, a fusionné en 2024 avec le cabinet britannique Allen & Overy pour former A&O Shearman.