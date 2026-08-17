Le brut Forties de la mer du Nord, l'Ekofisk et le WTI reculent

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Lundi, le brut Forties de la mer du Nord et l'Ekofisk ont été proposés à la baisse, tandis qu'un lot de WTI Midland s'est négocié à un niveau plus faible sur la plateforme Platts.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf mention contraire indiquant «coût, assurance et fret» (CIF) ou «rendu au lieu de destination» (DAP).

* Un lot a été négocié, a indiqué une source du secteur.

* WTI Midland: Total a acheté à BP pour la période du 8 au 12 septembre au prix du Brent daté majoré de 3,10 dollars le baril, sur une base CIF Rotterdam.

* WTI Midland: ExxonMobil a proposé, pour la période du 29 août au 2 septembre, un prix égal au Brent daté majoré de 2,30 dollars CIF Rotterdam.

* La moyenne du Brent à date plus 2,70 dollars équivalait à environ le Brent à date plus 1,05 dollar FOB, selon les calculs de Reuters.

* Forties: CNOOC a proposé, pour la période du 8 au 10 septembre, un prix égal au Brent daté majoré de 1,35 dollar.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé, pour la période du 10 au 12 septembre, un prix égal au Brent daté majoré de 3,60 dollars.