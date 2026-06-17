Le brut du Moyen-Orient bascule en décote alors que l'accord entre les États-Unis et l'Iran améliore les perspectives d'approvisionnement

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* Les écarts de prix entre Dubaï, Oman et Murban passent en décote

* Le marché espère que la réouverture du détroit d’Ormuz libérera l’offre

* Des opportunités d’arbitrage vers l’Europe et les États-Unis s’ouvrent après la chute des prix

par Siyi Liu

Le marché du brut au Moyen-Orient s'est fortement affaibli cette semaine, basculant en situation de décote, selon les données de Reuters, après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un accord-cadre visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, d'une importance cruciale, ce qui a amélioré les perspectives d'approvisionnement mondiales.

La demande de raffinage asiatique, emmenée par la Chine , restant modérée après des mois de réduction des capacités de production, les espoirs d’une hausse de l’offre suite à cet accord ont poussé Dubaï et d’autres indices de référence du Moyen-Orient en situation de contango et ont ouvert de rares opportunités d’arbitrage vers l’Europe et les États-Unis.

La prime du contrat de référence de Dubaï par rapport aux swaps est passée mardi à une décote de 46 cents, la première structure de contango depuis janvier, selon les données de Reuters, après avoir atteint lundi les niveaux d’avant-guerre de 2,06 dollars le baril. CRU/M

Le contango est une structure de marché dans laquelle les cargaisons à livraison immédiate se négocient à un prix inférieur à celui des cargaisons à livraison ultérieure, ce qui indique une offre abondante.

De même, les écarts au comptant sur les contrats d’Oman et de Murban se sont inversés mardi, affichant respectivement des décotes de 67 et 49 cents.

Les primes au comptant pour Dubaï et Oman ont atteint des niveaux records de plus de 60 dollars le baril, tandis que celle du Murban a culminé à plus de 50 dollars en mars, après que le conflit a perturbé les approvisionnements.

“Bien que le calendrier concret de la réouverture reste incertain, on estime que 4 millions de barils de brut par jour transitaient déjà par cette voie navigable avant la percée diplomatique,” a déclaré Naveen Das, analyste senior en pétrole brut chez Kpler.

“Une réouverture officielle libérera des millions de barils actuellement bloqués dans des réservoirs flottants, ce qui augmentera directement les volumes physiques qui déterminent l’indice de référence de Dubaï et exercera une forte pression à la baisse sur les prix régionaux.”

Avant sa fermeture, le détroit acheminait environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié.

L’indice de référence de Dubaï s’affaiblit depuis avril, les coûts élevés du brut ayant freiné l’intérêt des raffineurs asiatiques pour l’achat, ce qui a entraîné des réductions de production et une augmentation des achats de qualités alternatives provenant de régions telles que les États-Unis .

Avant la signature d’un accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à leur conflit, certains producteurs du Moyen-Orient ont réussi à exporter une partie de leur pétrole par le détroit, ce qui a apaisé les tensions sur l’offre.

La Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi (ADNOC) a vendu au moins 30 millions de barils de brut au comptant à des raffineries et des sociétés de négoce asiatiques depuis le début du mois et en a proposé davantage cette semaine.

OPPORTUNITÉS D’ARBITRAGE VERS LES ÉTATS-UNIS ET L’UE

L'effondrement des prix du brut du Moyen-Orient a également rouvert des opportunités d’arbitrage vers des destinations au-delà de l’Asie.

Selon un négociant, environ quatre à cinq très grands pétroliers (VLCC) transportant du brut Murban et Das d’Abu Dhabi faisaient route vers l’Europe; il a ajouté que ces cargaisons appartenaient à Exxon Mobil XOM.N . Chaque VLCC peut transporter 2 millions de barils de pétrole.

Un autre trader a estimé qu’entre 13 et 15 millions de barils de brut du Moyen-Orient, notamment de l’Upper Zakum, du Murban, de l’Oman et du Basrah Medium irakien, sont actuellement expédiés vers les États-Unis et l’Europe par les géants pétroliers Exxon et TotalEnergies TTEF.PA .

Ces entreprises ne commentent généralement pas leurs accords commerciaux.

Ces expéditions sont devenues rentables pour l’Europe après que la faiblesse de la demande asiatique et la baisse des primes sur le brut du Moyen-Orient ont réduit l’écart de prix avec les approvisionnements concurrents du bassin atlantique, ont indiqué des négociants.

Le Murban est désormais moins cher que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour les acheteurs européens, en raison de la faiblesse de la demande asiatique, ont déclaré deux traders.

L’arbitrage entre le WTI américain et l’Asie s’est également refermé depuis début juin, ont indiqué des traders, exerçant une pression sur la référence américaine.

Le WTI Midland, dans l’ouest du Texas, s’est inversé mardi pour s’échanger avec une prime par rapport à la même référence à Houston pour la première fois depuis fin mai, alors que la demande à l’exportation a reculé en raison d’une fenêtre d’arbitrage qui se referme rapidement. CRU/C