Le brut de la mer du Nord – WTI Midland s'est négocié deux fois

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Le brut américain WTI Midland a fait l'objet de deux transactions dans la fenêtre Platts lundi, tandis que les références de la mer du Nord, le Brent et le Forties, étaient également proposées.

FENÊTRE PLATTS

* Les indications sont franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Deux cargaisons ont été négociées, selon une source du marché.

* WTI Midland: TotalEnergies a acheté un chargement du 20 au 24 juin à Glencore au prix du Brent daté plus 2,20 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Moeve a acheté un chargement du 23 au 27 juin à Glencore au prix du Brent daté plus 2,45 $ CIF Rotterdam.

* Le point médian des deux transactions correspondait au Brent daté plus 1,05 $ FOB, selon les calculs de Reuters.

* Vendredi, Glencore a proposé deux cargaisons sur une base CIF Rotterdam, avec des dates du 20 au 24 juin au Brent daté plus 2,20 $ et des dates du 23 au 27 juin au Brent daté plus 2,50 $.

* Forties: Glencore a retiré une offre pour une cargaison du 21 au 23 juin au prix BFOE au comptant d'août plus 3,15 $. Selon les calculs de Reuters, cette offre équivalait à environ le Brent daté plus 63 cents.

* Brent: BP a retiré une offre pour une cargaison du 1er au 3 juillet au prix BFOE au comptant d'août plus 2,70 $. Selon les calculs de Reuters, cette offre équivalait à environ le Brent daté plus 94 cents.