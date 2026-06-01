IA: Anthropic dépose un projet d'entrée en Bourse auprès du régulateur américain

Anthropic est désormais valorisée 965 milliards de dollars, devançant pour la première fois son rival OpenAI après une levée de fonds massive de 65 milliards de dollars ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le fleuron américain de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a déposé son projet, non définitif, d'introduction en Bourse, a annoncé lundi l'entreprise, en pleine compétition des géants de la tech pour lever les milliards nécessaires pour alimenter la frénésie autour de l'IA.

La start-up de San Francisco, éditrice des modèles d'IA Claude, précise dans son communiqué que la décision définitive d'entrer en Bourse "dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs".

Le contenu du dossier déposé auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, pour son examen préalable, reste pour l'heure confidentiel.

Jeudi, l'entreprise a annoncé être désormais valorisée 965 milliards de dollars, devançant pour la première fois son rival OpenAI (852 milliards) après une levée de fonds massive de 65 milliards de dollars.

La progression vers Wall Street s'accélère pour OpenAI et Anthropic, très attendus par les investisseurs, de même que l'introduction imminente de SpaceX.

Ces soumissions confidentielles permettent d'obtenir le feu vert du régulateur sans dévoiler aux concurrents les données financières, et de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction.

La valorisation d'Anthropic a quasi triplé en trois mois (380 milliards en février), après la conclusion du nouveau tour de table annoncé jeudi, mené par les fonds d'investissement Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital.

La montée en puissance d'Anthropic repose sur un pari: livrer l'IA générative en priorité aux entreprises, là où OpenAI avait investi en priorité le marché grand public, largement dominé par son ChatGPT et par les outils Gemini de Google.

L'entreprise affirme que son chiffre d'affaires annualisé (une extrapolation sur 12 mois des revenus récents) a franchi le seuil de 47 milliards de dollars, contre 14 milliards lors de sa levée en février.

Ce bond illustre l'adoption accélérée de ses outils, au premier rang desquels Claude Code, son assistant de programmation pour développeurs.

Le succès commercial d'Anthropic s'est toutefois accompagné de difficultés pour servir la demande en puissance de calcul, faute d'assez de puces et de serveurs déployés.

En réponse, l'entreprise dirigée par la fratrie Dario et Daniela Amodei a multiplié les accords pour trouver plusieurs gigawatts de capacité de calcul auprès d'Amazon, de Google, de Broadcomn, et dernièrement, chez son rival Elon Musk

Le multimilliardaire est en voie de précéder Anthropic et OpenAI dans la série d'entrées en Bourse hors normes attendues cette année: SpaceX pourrait voir ses actions s'échanger dès le 12 juin, visant la levée de 75 milliards de dollars environ, ce qui en ferait la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.