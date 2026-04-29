Le brut de la mer du Nord - Ekofisk offert à la baisse

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L'Ekofisk de la mer du Nord a été offert à la baisse dans la fenêtre Platts mercredi, les opérateurs digérant les calendriers de chargement de juin.

CHARGEMENTS DE JUIN

* L'offre des cinq qualités de pétrole brut de la mer du Nord qui sous-tendent l'indice de référence Brent daté s'élèvera en moyenne à environ 468.000 barils par jour (bpd) en juin, contre 453.000 bpd en mai, selon les programmes de chargement consultés par Reuters.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été conclue, a indiqué une source du secteur.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé une cargaison pour le 19-21 mai au Brent daté plus 9,00 $.

* Ekofisk: Eni a proposé une cargaison pour le 23-25 mai au Brent daté plus 9,30 $.

* Mardi, ConocoPhillips a proposé une cargaison pour le 19-21 mai au prix du Brent daté plus 9,96 $.

* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison pour les dates du 11 au 15 mai au prix du Brent daté plus 4,10 $ CIF Rotterdam.

* Il n'y avait pas de WTI Midland dans la fenêtre mercredi après que Glencore a acheté mardi à Petroineos une cargaison pour les dates du 12 au 16 mai au prix du Brent daté majoré de 7,40 $ CIF Rotterdam.