 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 001,34
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le boom de l'IA de Nvidia fait bondir les actions mondiales de la technologie
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les valeurs technologiques mondiales se redressent après les résultats exceptionnels de Nvidia

*

Hausse des fabricants de puces américains: AMD bondit de 5 %, Intel de 2 %

*

Les indices technologiques européens et asiatiques progressent

*

Le directeur général de Nvidia rejette les craintes d'une bulle technologique, mais les analystes restent prudents

(Changements dans le code de l'emballage média; mises à jour avec les commentaires des analystes et le contexte) par Rashika Singh et Rae Wee

Les actions mondiales du secteur de la technologie se sont redressées jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia NVDA.O ont indiqué que la demande de matériel d'intelligence artificielle reste forte, même si les analystes avertissent que le boom pourrait dépasser les fondamentaux.

Les résultats exceptionnels de l'entreprise phare du secteur des puces ont tempéré certaines inquiétudes concernant une éventuelle bulle de l'intelligence artificielle , bien que des questions subsistent quant à la pérennité de cette explosion des dépenses massives si elle ne portait pas les fruits escomptés.

Nvidia est en passe d'ajouter environ 243 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, ce qui représente plus que l'évaluation totale d'entreprises telles que PepsiCo PEP.O et Goldman Sachs GS.N , si les gains se maintiennent, avec des actions en hausse de 5 % à 196,53 $ dans les échanges de prémarché.

L'optimisme a porté de nombreuses valeurs technologiques à travers le monde. Les actions des fabricants américains de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O ont augmenté respectivement de 5 % et 2 %, tandis qu'Arm Holdings

ARM.O , Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont gagné entre 1 % et 3 %.

L'indice technologique européen .SX8P a augmenté de 1,2%, ASML ASML.AS gagnant 2,1%.

En Asie, la société taïwanaise TSMC 2330.TW a bondi de 4,3 %, SK Hynix

000660.KS a gagné plus de 1,6 % et le Nikkei japonais a regagné la barre des 50 000 points grâce à la montée en flèche des fournisseurs de puces et des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le directeur général Jensen Huang a rejeté les craintes de bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et notant que les réservations s'étendent jusqu'en 2026. « Nous voyons quelque chose de très différent d'un cycle de mode éphémère », a-t-il déclaré, soulignant l'intégration profonde de Nvidia dans les domaines du cloud, de l'entreprise et de l'informatique de pointe.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré: « Au milieu d'une vague d'inquiétude à l'approche de cette publication des résultats, Nvidia a non seulement présenté des résultats et des prévisions solides, mais aussi un dépassement des attentes et une révision à la hausse encore plus marqués que ce que la plupart avaient anticipé. »

« À notre avis, cela témoigne d'une exécution solide dans la chaîne d'approvisionnement vaste et complexe de Nvidia. »

L'entreprise phare du marché de l'IA est en hausse d'environ 39 % depuis le début de l'année. L'optimisme post-résultats a inversé ses pertes de novembre, poussant l'action de Nvidia à gagner près de 2 % sur le mois, après une flambée de plus de 1190 % au cours des trois dernières années.

Nvidia est également devenu le premier fabricant de puces à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, consolidant son statut de visage de la révolution de l'IA.

« L'exposition à l'IA est essentielle pour la constitution d'un patrimoine à long terme », a déclaré Mark Haefele, CIO chez UBS Global Wealth Management. « Les investisseurs devraient se diversifier sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, des technologies habilitantes aux couches d'intelligence et d'application. »

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Nvidia s'établit à 28,44, en dessous des 35,70 d'AMD et bien en dessous des 62,38 d'Intel .

Les résultats ont marqué la première accélération de Nvidia en sept trimestres, grâce à l'augmentation des ventes dans les centres de données. Les prévisions de chiffre d'affaires ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir dans la moyenne des 70 % jusqu'à l'exercice 2027.

Les analystes ont salué ces résultats comme la preuve que le boom de l'IA est intact, bien que certains aient mis en garde contre les risques liés aux dépenses d'investissement (capex) et au financement des clients de Nvidia .

« La hausse générale de Nvidia montre que le boom de l'IA est loin d'être terminé », a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research. « La demande dépasse toujours l'offre, les hyperscalers et les fabricants de serveurs achetant de manière agressive. »

Valeurs associées

ADVANTEST
115,300 EUR Tradegate +7,94%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,5500 USD NASDAQ -2,93%
ARM HOLDING ADR
136,9900 USD NASDAQ +0,70%
ASML HLDG
897,2000 EUR Euronext Amsterdam +1,20%
BESI
131,2000 EUR Euronext Amsterdam +1,63%
BROADCOM
354,4200 USD NASDAQ +4,09%
GOLDMAN SACHS GR
785,820 USD NYSE +1,15%
INTEL
35,1100 USD NASDAQ +2,27%
MICRON TECHNOLOGY
225,9200 USD NASDAQ -1,13%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Nikkei 225
49 823,94 Pts Six - Forex 1 +2,65%
PEPSICO
147,1100 USD NASDAQ -1,12%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
107,980 EUR Tradegate +2,84%
STOXX Europe 600 Technology
821,24 Pts DJ STOXX +0,79%
TAIEX
27 426,36 Pts Six - Forex 1 +3,18%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TOKYO ELECTRON
181,650 EUR Tradegate +5,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 11:25:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank