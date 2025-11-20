Le boom de l'IA de Nvidia fait bondir les actions mondiales de la technologie

Les valeurs technologiques mondiales se redressent après les résultats exceptionnels de Nvidia

Hausse des fabricants de puces américains: AMD bondit de 5 %, Intel de 2 %

Les indices technologiques européens et asiatiques progressent

Le directeur général de Nvidia rejette les craintes d'une bulle technologique, mais les analystes restent prudents

Les actions mondiales du secteur de la technologie se sont redressées jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia NVDA.O ont indiqué que la demande de matériel d'intelligence artificielle reste forte, même si les analystes avertissent que le boom pourrait dépasser les fondamentaux.

Les résultats exceptionnels de l'entreprise phare du secteur des puces ont tempéré certaines inquiétudes concernant une éventuelle bulle de l'intelligence artificielle , bien que des questions subsistent quant à la pérennité de cette explosion des dépenses massives si elle ne portait pas les fruits escomptés.

Nvidia est en passe d'ajouter environ 243 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, ce qui représente plus que l'évaluation totale d'entreprises telles que PepsiCo PEP.O et Goldman Sachs GS.N , si les gains se maintiennent, avec des actions en hausse de 5 % à 196,53 $ dans les échanges de prémarché.

L'optimisme a porté de nombreuses valeurs technologiques à travers le monde. Les actions des fabricants américains de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O ont augmenté respectivement de 5 % et 2 %, tandis qu'Arm Holdings

ARM.O , Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont gagné entre 1 % et 3 %.

L'indice technologique européen .SX8P a augmenté de 1,2%, ASML ASML.AS gagnant 2,1%.

En Asie, la société taïwanaise TSMC 2330.TW a bondi de 4,3 %, SK Hynix

000660.KS a gagné plus de 1,6 % et le Nikkei japonais a regagné la barre des 50 000 points grâce à la montée en flèche des fournisseurs de puces et des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le directeur général Jensen Huang a rejeté les craintes de bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et notant que les réservations s'étendent jusqu'en 2026. « Nous voyons quelque chose de très différent d'un cycle de mode éphémère », a-t-il déclaré, soulignant l'intégration profonde de Nvidia dans les domaines du cloud, de l'entreprise et de l'informatique de pointe.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré: « Au milieu d'une vague d'inquiétude à l'approche de cette publication des résultats, Nvidia a non seulement présenté des résultats et des prévisions solides, mais aussi un dépassement des attentes et une révision à la hausse encore plus marqués que ce que la plupart avaient anticipé. »

« À notre avis, cela témoigne d'une exécution solide dans la chaîne d'approvisionnement vaste et complexe de Nvidia. »

L'entreprise phare du marché de l'IA est en hausse d'environ 39 % depuis le début de l'année. L'optimisme post-résultats a inversé ses pertes de novembre, poussant l'action de Nvidia à gagner près de 2 % sur le mois, après une flambée de plus de 1190 % au cours des trois dernières années.

Nvidia est également devenu le premier fabricant de puces à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, consolidant son statut de visage de la révolution de l'IA.

« L'exposition à l'IA est essentielle pour la constitution d'un patrimoine à long terme », a déclaré Mark Haefele, CIO chez UBS Global Wealth Management. « Les investisseurs devraient se diversifier sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, des technologies habilitantes aux couches d'intelligence et d'application. »

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Nvidia s'établit à 28,44, en dessous des 35,70 d'AMD et bien en dessous des 62,38 d'Intel .

Les résultats ont marqué la première accélération de Nvidia en sept trimestres, grâce à l'augmentation des ventes dans les centres de données. Les prévisions de chiffre d'affaires ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir dans la moyenne des 70 % jusqu'à l'exercice 2027.

Les analystes ont salué ces résultats comme la preuve que le boom de l'IA est intact, bien que certains aient mis en garde contre les risques liés aux dépenses d'investissement (capex) et au financement des clients de Nvidia .

« La hausse générale de Nvidia montre que le boom de l'IA est loin d'être terminé », a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research. « La demande dépasse toujours l'offre, les hyperscalers et les fabricants de serveurs achetant de manière agressive. »