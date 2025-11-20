Un plan Washington-Moscou pour l'Ukraine dans le dos des Européens ? Zelensky va rencontrer des responsables du Pentagone après les révélations du média Axios

Le média spécialisé affirme que la Russie et l'administration américaine, représentée par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff, ont élaboré un plan de paix aux conditions se rapprochant des positions du Kremlin.

Volodymyr Zelensky, à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / OZAN KOSE )

Un deal aux allures de "capitulation" ukrainienne selon The Guardian , un plan "fortement orienté vers la Russie", selon une source citée dans le Financial Times ... La révélation d'un plan américain élaboré pour mettre fin à la guerre en Ukraine suscite de vices réactions à travers l'Europe, tandis que Volodymyr Zelensky va rencontrer jeudi 20 novembre à Kiev des haut responsables du Pentagone au sujet de cette feuille de route établie à des conditions favorables au Kremlin.

Cette réunion intervient au retour d'une visite infructueuse mercredi en Turquie du président ukrainien, qui espérait que Washington s'investisse à nouveau dans les négociations de paix. Mais l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ne s'est pas déplacé. Elle intervient également au lendemain d'une frappe russe ayant tué au moins 26 personnes dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de Moscou sur son voisin ukrainien cette année.

La délégation du Pentagone, conduite par le secrétaire à l'Armée américaine, Daniel Driscoll, a rencontré mercredi le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky et le ministre ukrainien de la Défense Denys Chmygal, selon leurs communiqués respectifs. Le président Zelensky doit recevoir la délégation jeudi soir, a indiqué la présidence. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, peu de responsables américains se sont rendus en Ukraine.

Un "plan" aux contours inacceptables pour Kiev

Selon, Washington et Moscou préparent discrètement un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, lancée en février 2022 avec l'invasion russe du pays voisin. Selon la même source, le document comporte 28 points aux nombreuses lignes rouges pour Kiev.

Un haut responsable ukrainien a ainsi indiqué à l'AFP que ce plan requiert notamment que l'Ukraine cède à la Russie des territoires qu'elle occupe et réduise son armée de moitié. Le texte suggère par ailleurs d'accorder à la Russie "des parties de l'est de l'Ukraine qu'elle ne contrôle pas actuellement", indique Axios, en échange d'une "garantie de sécurité américaine pour l'Ukraine et l'Europe contre une future agression russe".

Le Kremlin s'est refusé à tout commentaire et Washington et Kiev n'ont pas commenté publiquement les propositions de ce plan.