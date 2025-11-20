Football: L'enquête turque contre les paris illégaux va s'étendre, dit un procureur

Vue générale des installations de formation et d'éducation de la TFF à Istanbul

Une vaste enquête sur des paris illégaux dans les championnats turcs de football devrait s'étendre et pourrait impliquer des entraîneurs, des commentateurs et des présidents de club, a déclaré jeudi un procureur.

Au début du mois, la Fédération turque de football (TTF) a suspendu 149 arbitres et assistants après qu'une enquête a révélé que des officiels des championnats professionnels pariaient sur des matches.

Le filet s'est élargi la semaine dernière avec l'arrestation de huit personnes, dont le président d'un club de première division, et la suspension de 1.024 joueurs de toutes les ligues. Les matches de divisions inférieures ont été suspendus pendant deux semaines.

"Il est possible que nous menions une autre opération dans les jours à venir. Nous voulons absolument nettoyer notre football", a déclaré le procureur général d'Istanbul, Akin Gurlek, cité jeudi par NTV et d'autres médias.

"Nous poursuivons quiconque est impliqué dans la tricherie. Il y aura des présidents et des dirigeants de clubs dans les enquêtes (...) Il peut y avoir des liens entre les présidents et les arbitres, les entraîneurs et les commentateurs. Nous enquêtons sur tout."

La Turquie collabore avec l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, et avec Interpol, a déclaré Akin Gurlek. Les autorités surveillent également les Turcs soupçonnés de paris illégaux au Monténégro, à Chypre et en Géorgie.

Akin Gurlek a également déclaré que son bureau attendait des réponses de certaines sociétés étrangères de paris dont les plateformes étaient utilisées par des suspects turcs pour des paris illégaux.

La TFF n'a pas fait de commentaire immédiat, mais son président Ibrahim Haciosmanoglu a reconnu l'existence d'une "crise morale dans le football turc".

L'enquête menée par la fédération a montré que 371 des 571 arbitres des ligues professionnelles turques possédaient des comptes de paris.

En vertu des règlements disciplinaires sportifs turcs, si une personne est reconnue coupable d'avoir influencé le résultat et le déroulement d'un match ou d'avoir reçu des formes de paiement pour cela, elle est bannie indéfiniment de ce sport.

Si ces infractions sont commises par des dirigeants de club, le club est relégué et les personnes impliquées sont passibles d'amendes.

