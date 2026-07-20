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Le bénéfice trimestriel de Ryanair recule sous l'effet de la baisse des tarifs
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:52

Ryanair a enregistré un net recul de son bénéfice au premier trimestre de son exercice, pénalisé par la baisse des prix des billets et par la hausse des coûts du carburant dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a dégagé un bénéfice net de 537,7 millions d'euros sur la période close fin juin, contre 819,9 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a légèrement progressé, à 4,38 milliards d'euros contre 4,34 milliards un an auparavant, mais il ressort en deçà des attentes des analystes, qui anticipaient 4,48 milliards d'euros. Les revenus annexes, provenant notamment des frais de bagages et des ventes à bord, sont quant à eux restés globalement stables.

Sur le trimestre, Ryanair a transporté 61,3 millions de passagers, soit une hausse de 6% sur un an. Cette progression du trafic n'a toutefois pas suffi à compenser la baisse de 6% des tarifs, que la compagnie attribue aux incertitudes pesant sur la consommation ainsi qu'aux craintes de tensions sur l'approvisionnement en kérosène liées au conflit au Moyen-Orient. Le revenu moyen par passager a ainsi reculé de 5%.

Le coefficient de remplissage est resté stable à un niveau élevé de 94%, témoignant d'une demande toujours soutenue.

Pour l'ensemble de l'exercice 2027, Ryanair confirme viser une croissance de 4% de son trafic, tout en prévenant que les prix des billets au deuxième trimestre devraient rester légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier.

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