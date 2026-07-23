Le bénéfice trimestriel de la compagnie ferroviaire américaine Union Pacific est en hausse

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Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 6,6 % de son bénéfice au deuxième trimestre, la progression des recettes issues des surcharges carburant et la hausse des tarifs de base ayant largement compensé l'augmentation des coûts d'exploitation.

Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire basé à Omaha, dans le Nebraska, est passé à 3,36 dollars par action, contre 3,15 dollars par action un an plus tôt.