 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel de la CIBC au Canada progresse grâce à la bonne performance de sa division des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 11:31
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Canadienne Impériale de Commerce

CM.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par les solides performances de sa division des marchés de capitaux.

Le résultat net ajusté de la banque s'est élevé à 2,65 milliards de dollars canadiens (1,91 milliard de dollars), soit 2,73 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre 2,1 milliards de dollars canadiens, soit 2,16 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3879 dollars canadiens)

Valeurs associées

CDN IMPERIAL BAN
163,820 CAD TSX +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 378,3 -0,99%
Pétrole Brent
88,15 +0,79%
HAFFNER ENERGY
0,517 -1,52%
BIOPHYTIS
0,0702 -5,90%
2CRSI
27,58 +3,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank