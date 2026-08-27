Le bénéfice trimestriel de la CIBC au Canada progresse grâce à la bonne performance de sa division des marchés de capitaux

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La Banque Canadienne Impériale de Commerce

CM.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par les solides performances de sa division des marchés de capitaux.

Le résultat net ajusté de la banque s'est élevé à 2,65 milliards de dollars canadiens (1,91 milliard de dollars), soit 2,73 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre 2,1 milliards de dollars canadiens, soit 2,16 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3879 dollars canadiens)