Le bénéfice trimestriel de Goldman Sachs progresse grâce à la bonne tenue des actions

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* Le chiffre d'affaires des actions bondit de 72 % au troisième trimestre

* Les commissions de la banque d'investissement progressent de 21 % malgré un ralentissement général des fusions-acquisitions

* L'action Goldman a progressé de 1,7 % depuis le début de l'année 2026

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 1, ajout des performances des concurrents au paragraphe 15)

par Saeed Azhar et Pritam Biswas

GS.N , filiale de Goldman Sachs, a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une activité de transactions restée stable et à la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient, qui a stimulé les revenus liés aux actions, faisant grimper son titre de 3,4 % avant l'ouverture de la Bourse.

Les marchés boursiers américains ont connu une forte volatilité au cours du trimestre, sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt décidée en septembre par la Réserve fédérale, de la hausse des coûts du carburant et d’une vague de ventes massives sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs. Les investisseurs ont procédé à des remaniements agressifs de leurs portefeuilles, ce qui s’est traduit par une hausse des revenus pour les salles de marché des banques.

L’activité actions a enregistré une hausse de 72 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 6,44 milliards de dollars. En revanche, le chiffre d’affaires de l’activité titres à revenu fixe, devises et matières premières( ) s’est établi à 3,47 milliards de dollars, en baisse de 1 % par rapport à l’année précédente.

L'activité FICC de Goldman a connu une forte volatilité cette année. Le chiffre d'affaires net a bondi de 32 % au deuxième trimestre, mais avait chuté de 10 % au premier trimestre, lorsque son activité de taux avait été ​frappée par la volatilité liée à la guerre en Iran.

Le directeur général David Solomon a déclaré que la banque s'attendait à des résultats en baisse pour le secteur FICC au troisième trimestre.

«Malgré la complexité et l’incertitude qui règnent actuellement dans le monde, nous restons très bien positionnés pour continuer à répondre aux attentes de nos clients», a déclaré M. Solomon dans un communiqué.

Le bénéfice total s'est élevé à 5,29 milliards de dollars, soit 17,01 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. À titre de comparaison, il s'élevait à 4,10 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, il y a un an.

L'action Goldman a progressé d'environ 1,7 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant son principal concurrent Morgan Stanley MS.N ainsi que l'indice S&P 500 .SPX .

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT TIENT BON

La division de banque d’investissement de Goldman a surmonté un bref ralentissement des opérations, les fusions-acquisitions ayant chuté de 41 % au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, pour s’établir à 993 milliards de dollars, passant sous la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025, selon les données de LSEG.

Les commissions de banque d’investissement ont augmenté de 21 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3,22 milliards de dollars. Goldman a résisté au ralentissement général du marché grâce à une hausse des souscriptions de titres de dette et d’actions, ainsi qu’à une progression de 18 % de ses revenus de conseil. Ces derniers ont atteint un niveau record pour la banque d’investissement.

La banque d’investissement a agi en tant que co-chef de file pour l’offre d’actions d’Intel INTC.O d’un montant de 23 milliards de dollars et en tant que coordinateur mondial pour l’offre américaine de SK Hynix 000660.KS d’un montant de 26,5 milliards de dollars .

Elle a également conseillé les Yankees de New York dans le cadre d’un accord de financement de 2,6 milliards de dollars avec des filiales d’Apollo Sports Capital, ainsi que Nvidia

NVDA.O concernant son investissement de 3,5 milliards de dollars dans MediaTek 2454.TW .

En glissement trimestriel, en raison d’une activité soutenue au deuxième trimestre, les commissions de banque d’investissement ont baissé de 5 %.

Cependant, JPMorgan Chase JPM.N n’a pas atteint les estimations du troisième trimestre en matière de bénéfices, en raison d’une performance en baisse dans la banque d’investissement et d’une activité moindre au sein de ses salles de marché.

CRÉDIT PRIVÉ SANS STRESS

Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs a indiqué en septembre que les demandes de retrait des investisseurs avaient encore ralenti lors de l’offre publique de rachat du troisième trimestre, maintenant le nombre de demandes sous le seuil maximal de 5 % pour le deuxième trimestre consécutif, alors que d’autres acteurs du crédit privé ont dû faire face à des demandes de rachat.

Les sociétés de crédit privé subissent la pression d’investisseurs cherchant à retirer leurs capitaux, motivés par la crainte que l’intelligence artificielle ne vienne perturber les entreprises de logiciels de leur portefeuille.

Toutefois, les demandes de retrait auprès des principaux fonds ont ralenti au troisième trimestre, les gestionnaires d’actifs ayant résorbé les retards accumulés et le moral des investisseurs s’étant redressé.

La division de gestion d’actifs et de patrimoine, qui héberge le fonds de crédit privé de la banque, a enregistré une hausse de 14 % de son chiffre d’affaires, marquant ainsi un nouveau trimestre solide. Cela a contribué à une augmentation de 23 % du chiffre d’affaires net total, qui a atteintson deuxième plus haut niveau à 18 ,68 milliards de dollars.

La banque a développé ses activités de gestion d’actifs et de patrimoine ces dernières années afin de générer des bénéfices plus stables et de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses divisions de négoce et de banque d’investissement, caractérisées par une forte volatilité.

SUCCESSION DU directeur général

Le Wall Street Journal a rapporté à la fin du mois dernier que Goldman avait discuté d’un plan prévoyant le départ de Solomon de son poste de directeur général, pour être remplacé par le directeur des opérations Waldron dès l’année prochaine, citant des sources proches du dossier. Goldman avait refusé de commenter cette information à l’époque.

M. Solomon a été nommé directeur général en 2018, l’année même où M. Waldron est devenu directeur des opérations. M. Solomon a réduit les activités de banque de détail de la société en se séparant d’actifs après l’échec de son incursion dans ce secteur.

Si elle se concrétise, cette transition couronnerait une carrière de près de trois décennies chez Goldman pour M. Waldron, âgé de 57 ans, qui a travaillé en étroite collaboration avec M. Solomon pour définir l’orientation stratégique moderne de la société.