Le bénéfice trimestriel de Broadridge progresse grâce à la bonne performance de son activité de communication avec les investisseurs

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Broadridge Financial BR.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce notamment à la bonne santé de son activité de communication avec les investisseurs.

L'action de la société a reculé d'environ 29,5 % depuis le début de l'année, mais a progressé de 1,7 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

Voici quelques détails:

* Le segment des solutions de communication avec les investisseurs de Broadridge, sa principale division, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,73 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,6 milliard un an plus tôt.

* "Nous mettons en place l’infrastructure des marchés de demain et proposons des solutions de gouvernance pour les actifs tokenisés, en réinventant l’engagement des actionnaires et en numérisant les communications", a déclaré le directeur général Tim Gokey.

* Broadridge est l’un des plus grands prestataires américains de services technologiques et de communication destinés aux investisseurs, au service des banques, des courtiers-négociants et d’autres institutions financières.

* Elle joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du vote par procuration, le traitement des transactions et la conformité réglementaire.

* Son bénéfice net s'est élevé à 398 millions de dollars, soit 3,44 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 374,2 millions de dollars, soit 3,16 dollars par action, un an auparavant.