Le bénéfice trimestriel de BP double pour dépasser les 5 milliards de dollars suite à la flambée des cours du pétrole liée au conflit avec l'Iran

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* BP augmente son dividende du deuxième trimestre de 4%, à 8,66 centimes par action ordinaire

* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement dépasse les 5,11 milliards de dollars estimés par les analystes dans un sondage réalisé par BP

* La directrice générale O'Neill présente les cinq priorités de BP

* BP prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 13,5 et 14 milliards de dollars pour 2026

(Mise à jour avec les commentaires de la directrice générale et de la directrice financière lors de la conférence téléphonique avec les analystes, mise à jour du cours de l'action et ajout d'un graphique) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé que son bénéfice du deuxième trimestre avait plus que doublé pour atteindre 5,73 milliards de dollars, dépassant les prévisions grâce à la hausse des prix de l'énergie et des marges de négoce et de raffinage, tandis que la directrice générale Meg O'Neill exposait les priorités du groupe.

Les grands groupes pétroliers ont profité cette année de la volatilité des marchés provoquée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a perturbé les flux énergétiques et resserré l’offre mondiale. La semaine dernière, Shell SHEL.L a annoncé que son bénéfice du deuxième trimestre avait doublé pour atteindre 9,8 milliards de dollars.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP au deuxième trimestre, qui correspond à sa version du résultat net, s'est élevé à 5,73 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 5,11 milliards de dollars issues d’un sondage d’analystes réalisé par la société, contre 2,35 milliards de dollars un an plus tôt. Le groupe a annoncé qu’il augmenterait son dividende de 4% pour le porter à 8,66 cents par action ordinaire au deuxième trimestre.

BP a également annoncé mardi avoir lancé les démarches en vue de céder Archaea, sa filiale américaine spécialisée dans le biogaz, dans le cadre de la réduction continue de ses investissements dans les énergies renouvelables afin de se concentrer sur le pétrole et le gaz. Elle avait racheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars dans le cadre d’une expansion ambitieuse dans les énergies renouvelables – une stratégie qu’elle a abandonnée en 2025. BP a procédé à des dépréciations de plus de 4 milliards de dollars ces derniers mois, principalement liées à Archaea, à sa filiale solaire Lightsource BP et à d’autres projets à faible empreinte carbone. Ces dernières semaines, BP a également finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen , conclu un accord pour céder ses activités de vente au détail en Autriche et annoncé son intention de vendre ses activités en mer du Nord britannique .

D’ici la fin de l’année, BP prévoit d’avoir atteint 15 à 16 milliards de dollars sur les 20 milliards prévus dans le cadre du programme de cession annoncé en 2025, dont la réalisation est prévue d’ici fin 2027. La directrice financière, Kate Thomson, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que la structure du bilan était plus importante à ses yeux que le montant total du programme de 20 milliards de dollars.

L'action BP, qui a progressé de 25% depuis le début de l'année, reculait de près de 2% à 13h04 GMT, reflétant la baisse des cours du pétrole liée aux espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

« NOUS N’AVONS PAS TENU NOS ENGAGEMENTS DE MANIÈRE CONSTANTE »

Mme O’Neill, qui a pris ses fonctions de directrice générale en avril, a présenté mardi cinq priorités pour BP: renforcer davantage le bilan, simplifier le portefeuille, renforcer la discipline d’investissement, améliorer les performances opérationnelles et créer des structures permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilisation.

« Nous n’exploitons pas pleinement notre potentiel », a déclaré Mme O’Neill. « Nos performances au cours des dernières années n’ont pas répondu à nos propres attentes, sans parler de celles de nos actionnaires. Nous n’avons pas obtenu de résultats constants; nous avons déprécié trop de valeur; et nos coûts et nos passifs ne sont pas suffisamment résilients dans un contexte de prix bas. »

Les priorités de BP seront en fin de compte jugées à l’aune de leur mise en œuvre, ont indiqué les analystes de RBC dans une note.

« Le fait que BP assume la responsabilité de ses échecs passés constitue une avancée positive pour le dossier d’investissement, et nous attendons avec intérêt des précisions sur le cadre financier et les plans concrets à venir », ont-ils ajouté.

Alors que BP devrait atteindre son objectif de dette nette de 14 à 18 milliards de dollars plus tôt que prévu initialement, d’ici la fin de l’année, Mme O’Neill a déclaré que le passif total, estimé à environ 40 milliards de dollars à cette date, restait trop élevé.

BÉNÉFICE NET À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2022

BP prévoit des dépenses d’investissement comprises entre 13,5 et 14 milliards de dollars en 2026, reflétant la décision de reporter la cession de participations dans des actifs offshore américains du Paléogène. Les prévisions précédentes s’établissaient entre 13 et 13,5 milliards de dollars.

BP a enregistré son bénéfice net trimestriel le plus élevé depuis le troisième trimestre 2022, et les bénéfices du deuxième trimestre, toutes divisions confondues, ont dépassé les attentes. Le bénéfice avant impôts de sa division « Clients et produits », qui comprend l’énorme plateforme de négoce pétrolier de BP, s’est élevé à 4,95 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne issue d’un sondage d’analystes fourni par BP (4,46 milliards de dollars) et les 1,53 milliard de dollars enregistrés il y a un an.

Le groupe a indiqué que la fiabilité des installations en amont était tombée à 92,4% au deuxième trimestre, contre 95,7% au trimestre précédent, tandis que la production a reculé à 2,2 millions de barils équivalent pétrole par jour et que ses raffineries ont traité moins de brut, en partie en raison de travaux de maintenance programmés et des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Les cours du Brent se sont établis en moyenne à environ 97 dollars le baril au deuxième trimestre, contre 78 dollars au premier trimestre et 67 dollars un an plus tôt, tandis que les prix du gaz en Europe ont atteint 46€ (52,96$) par mégawattheure, contre 40€ au premier trimestre et 36€ un an plus tôt.

(1 dollar = 0,8686 euro)