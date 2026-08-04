Le bénéfice trimestriel de BP double pour dépasser les 5 milliards de dollars suite à la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran

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* BP augmente son dividende du deuxième trimestre de 4 %, à 8,66 centimes par action ordinaire

* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement dépasse les 5,11 milliards de dollars estimés par les analystes dans un sondage réalisé par BP

* Le directeur général O'Neill présente les cinq priorités de BP

* BP prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 13,5 et 14 milliards de dollars pour 2026

(Mise à jour avec des détails sur la fiabilité des installations en amont, les cours trimestriels du pétrole et du gaz, ajout de graphiques et de commentaires d'analystes) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé que son bénéfice du deuxième trimestre avait plus que doublé pour atteindre 5,73 milliards de dollars, dépassant les prévisions grâce à la hausse des prix de l'énergie, des marges de négoce et de raffinage, tandis que la directeur général Meg O'Neill exposait les priorités du groupe.

Les grands groupes pétroliers ont profité cette année de la volatilité des marchés provoquée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a perturbé les flux énergétiques et resserré l’offre mondiale.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP au deuxième trimestre, qui correspond à sa version du résultat net, a dépassé les prévisions de 5,11 milliards de dollars issues d’un sondage d’analystes réalisé par la société et s’est élevé à 5,73 milliards de dollars, contre 2,35 milliards de dollars un an plus tôt. Le groupe a annoncé qu’il augmenterait son dividende de 4 % pour le porter à 8,66 centimes par action ordinaire au deuxième trimestre.

BPa également annoncé mardi avoir lancé les démarches en vue de céder Archaea, sa filiale américaine spécialisée dans le biogaz, dans le cadre de la poursuite de la réduction de ses investissements dans les énergies renouvelables afin de se concentrer sur le pétrole et le gaz.

Elle avait racheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars dans le cadre d’une expansion ambitieuse dans les énergies renouvelables – une stratégie qu’elle a abandonnée en 2025. BP a procédé à des dépréciations de plus de 4 milliards de dollars ces derniers mois, principalement liées à Archaea, à sa filiale solaire Lightsource BP et à d’autres projets à faible empreinte carbone.

Ces dernières semaines, BP a également finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen , a conclu un accord pour céder ses activités de vente au détail en Autriche et a annoncé son intention de vendre ses activités en mer du Nord britannique .

L'action BP a progressé de 0,4 % en début de séance, contre une hausse de 0,9 % pour l'indice plus large des entreprises énergétiques européennes .SXEP .

« NOUS N'AVONS PAS OBTENU DE RÉSULTATS CONSTANTS »

M. O'Neill, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril, a présenté mardi les cinq priorités de BP: renforcer davantage le bilan, simplifier le portefeuille, renforcer la discipline d'investissement, améliorer les performances opérationnelles et créer des structures permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilisation.

« Nous n'exploitons pas pleinement notre potentiel », a déclaré M. O'Neill. « Nos performances au cours des dernières années n'ont pas répondu à nos propres attentes, sans parler de celles de nos actionnaires. Nous n'avons pas obtenu de résultats constants; nous avons déprécié trop de valeur; et nos coûts et nos passifs ne sont pas suffisamment résilients dans un contexte de prix bas. »

Les priorités de BP seront en fin de compte jugées à l’aune de leur mise en œuvre, ont indiqué les analystes de RBC dans une note.

« Le fait d’assumer la responsabilité des échecs historiques de BP constitue un pas en avant positif pour le dossier d’investissement, et nous attendons avec impatience davantage de précisions sur le cadre financier et les plans concrets à venir », ont-ils ajouté.

BÉNÉFICE NET À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2022

BP prévoit que ses dépenses d’investissement en 2026 se situeront entre 13,5 et 14 milliards de dollars, reflétant la décision de retarder les cessions d’actifs et de tirer une meilleure valeur de ceux-ci. Les prévisions précédentes s’élevaient à 13 à 13,5 milliards de dollars. BP a enregistré son bénéfice net trimestriel le plus élevé depuis le troisième trimestre 2022 , et les bénéfices du deuxième trimestre , toutes divisions confondues, ont dépassé les attentes. Le bénéfice avant impôts de sa division « Clients et produits », qui comprend l’énorme plateforme de négoce pétrolier de BP, s’est élevé à 4,95 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne issue d’un sondage d’analystes fourni par BP (4,46 milliards de dollars) et les 1,53 milliard de dollars enregistrés il y a un an.

Le groupe a indiqué que la fiabilité des installations en amont était tombée à 92,4 % au deuxième trimestre, contre 95,7 % au trimestre précédent, tandis que la production a reculé à 2,2 millions de barils équivalent pétrole par jour et que ses raffineries ont traité moins de brut, en partie en raison de travaux de maintenance programmés et des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Les cours du Brent se sont établis en moyenne à environ 97 dollars le baril au deuxième trimestre, contre 78 dollars au premier trimestre et 67 dollars un an plus tôt, tandis que les prix du gaz en Europe ont atteint 46 € (52,96 $) par mégawattheure, contre 40 €au premier trimestre et 36 €un an plus tôt.

(1 dollar = 0,8686 euro)