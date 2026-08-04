"Doctrine de la Seconde guerre mondiale" : l'ancien chef des armées ukrainiennes dénonce l'obsolescence de l'Otan, que Kiev n'intégrera "jamais"

L'alliance atlantique a pris trop de retard par rapport à l'Ukraine en matière de drones de nouvelles technologies à faible coût, selon ce haut responsable.

Valery Zaloujny à Londres, au Royaume-Uni, le 24 octobre 2025. ( AFP / NIKLAS HALLE'N )

L'Otan est une alliance obsolète qui n'est pas "préparée aux conflits du XXIe siècle" et que l'Ukraine ne rejoindra "jamais", a estimé lundi 4 août l'ancien commandant en chef des armées ukrainiennes Valery Zaloujny.

"Pendant près de douze ans, j'ai personnellement travaillé à la maîtrise des normes de l'Otan, et chaque année, j'ai entendu le même conte de fées : que nous étions sur le point d'y adhérer", a-t-il déclaré, cité par le média ukrainien Ievropeïska Pravda . "Malheureusement, nous n'y adhérerons jamais" , a prévenu le général Zaloujny lors d'une réunion des ambassadeurs ukrainiens à Kiev, alors que plusieurs membre de l'Otan, notamment les États-Unis, sont opposés à cette idée. Valery Zaloujny, qui a commandé les armées ukrainiennes pendant les deux premières années de l'invasion, reste très populaire dans le pays. Il occupe depuis 2024 le poste d'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni.

Le général a mis en cause l'obsolescence de l'Otan par rapport aux menaces actuelles et estimé qu'après quatre ans et demi d'invasion, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'armée ukrainienne était devenue plus moderne que l'Alliance atlantique. "Il est impossible de rejoindre une organisation qui adhère aux doctrines de la Seconde Guerre mondiale (...) avec le niveau de développement qui existe au sein des forces armées ukrainiennes", a-t-il souligné.

L'Otan en retard

L'invasion de l'Ukraine a profondément transformé les méthodes de guerre, les drones et les nouvelles technologies à faible coût occupant désormais une place centrale sur le champ de bataille. De nombreux spécialistes jugent que l'Otan accuse un retard dans l'intégration de ces innovations à ses capacités de défense.

Valery Zaloujny a toutefois reconnu que "l'Ukraine a besoin de technologies qui sont encore disponibles aujourd'hui dans les pays de l'Otan" , notamment des systèmes de défense anti-aérienne permettant d'abattre des missiles balistiques.

Déjà en juillet, dans une tribune publiée par le journal britannique The Telegraph , il avait déclaré que la guerre en Ukraine avait "mis en lumière des questions dérangeantes quant à savoir si l'Otan est préparée aux conflits du 21e siècle" .

"L'Ukraine a toutes les raisons de reconnaître le soutien que les membres de l'Otan ont apporté, et continuent d'apporter. Mais le respect envers l'Alliance ne doit pas empêcher une évaluation honnête de ses faiblesses ", avait écrit Valery Zaloujny. En revanche, "la capacité de l'Ukraine à poursuivre la guerre dépend fortement de l'appui continu de ses alliés", a-t-il souligné.

Valery Zaloujny est la personnalité la plus populaire dans son pays, 73% d'Ukrainiens disant lui faire confiance, selon un sondage publié en juin.