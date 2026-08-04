Les eaux du Rhin à des niveaux historiquement bas, hausse des coûts pour les industriels

Niveau d'eau bas sur le Rhin à Cologne

Les niveaux d'eau du Rhin en ‌Allemagne ont atteint mardi de nouveaux plus bas en raison de la vague de chaleur en ​Europe, a indiqué l'agence nationale de navigation intérieure, tandis que les bateaux de marchandises poursuivent leurs trajets avec des chargements fortement réduits et à des prix plus élevés.

L'agence de navigation intérieure WSV ​précise que la profondeur navigable au goulet d'étranglement de Kaub, près de Coblence, est tombée à 24 cm mardi, soit ​en dessous du précédent niveau le plus bas jamais ⁠enregistré, qui était de 25 cm en 2018. Le fleuve est environ un mètre ‌plus profond que la profondeur navigable et les navires de fret continuent de circuler.

La faible profondeur des eaux implique que les navires de fret ne peuvent ​souvent naviguer sur le Rhin ‌qu’avec un taux de chargement d’environ 20%, les surcoûts supplémentaires alourdissant ⁠la facture des chargeurs.

Les cargaisons doivent être réparties entre plusieurs navires naviguant à charge partielle, ce qui augmente également les coûts et engendre des dépenses supplémentaires pour l’industrie allemande, qui montrait pourtant ⁠des signes de reprise.

Les ‌négociants en matières premières ont déclaré que le secteur était confronté à une ⁠forte hausse des coûts, les clients industriels cherchant des modes de transport alternatifs.

"Les expéditions par ‌péniche sont fortement limitées, et les navires opèrent avec des charges considérablement réduites", ⁠a déclaré lundi soir un porte-parole de l'entreprise chimique Lanxess. "Certains points de ⁠chargement et de déchargement ‌n’étant plus accessibles, nous nous tournons vers le transport ferroviaire et routier dans la mesure du ​possible."

Les négociants ont précisé que les navires de ‌marchandises pouvaient encore charger environ 220 tonnes métriques en passant par Kaub.

La WSV prévoit que la profondeur navigable à Kaub ​atteindra jeudi un nouveau plus bas historique, à environ 21 cm, jour où le nouveau ministre allemand des Transports tiendra une réunion avec les parties concernées.

Le coût du transport ⁠par péniche-citerne de Rotterdam à Karlsruhe est passé mardi à environ 150-160 € la tonne, contre 45 € fin juin, ont indiqué les négociants.

Le Rhin est une voie de navigation importante pour le transport de matières premières telles que les céréales, les minéraux, les minerais, le charbon et les produits pétroliers, y compris le carburant.

(Reportage de Michael Hogan, avec la participation de Anastasiia Kozlova, Version française ​Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)