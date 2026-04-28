Le bénéfice trimestriel de Booking Holdings est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'agence de voyages en ligne Booking Holdings BKNG.O a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au premier trimestre.
La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,14 dollar par action, contre 99 cents par action il y a un an.
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