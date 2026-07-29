Le bénéfice trimestriel d'Aon bondit grâce à la bonne performance de son activité de gestion des risques commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aon AON.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, le géant du courtage en assurance ayant bénéficié d'une demande soutenue pour ses solutions de gestion des risques commerciaux.

Le secteur de la construction a bénéficié des dépenses importantes consacrées aux centres de données par les grandes entreprises technologiques, ce qui a stimulé la demande pour des solutions d’assurance accompagnant les projets à forte intensité capitalistique tout au long de leur cycle de vie.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le chiffre d’affaires de la division « solutions de gestion des risques commerciaux » d’Aon a progressé de 5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,3 milliards de dollars au cours du trimestre. En Amérique du Nord, le segment de la construction a enregistré une croissance à deux chiffres au cours du trimestre.

* Aon avait précédemment indiqué avoir intensifié ses embauches dans des secteurs à forte croissance tels que les centres de données, la construction, l’énergie et la santé, ce qui a contribué à stimuler de nouvelles activités.

* "Alors que nos clients doivent faire face à une complexité croissante, nous élargissons notre marché potentiel, en créant de nouvelles opportunités grâce à des sources de capitaux tant traditionnelles que non traditionnelles", a déclaré le directeur général Greg Case dans un communiqué.

* La croissance organique du chiffre d’affaires – un indicateur suivi de près – s’est établie à 5 % au cours du trimestre.

* Les courtiers en assurance font le lien entre les clients et les assureurs et perçoivent généralement un pourcentage des primes à titre de commission.

* Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d’Aon s’est élevé à 814 millions de dollars, soit 3,81 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 759 millions de dollars, soit 3,49 dollars par action, un an plus tôt.

* Aon a réaffirmé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires, qui devrait se situer autour de 5 % ou plus.