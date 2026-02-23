 Aller au contenu principal
Le bénéfice semestriel de Sasol chute de 34 % en raison de la baisse des prix du pétrole et des produits chimiques
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 06:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les dividendes aux paragraphes 3 et 4)

La société pétrochimique sud-africaine Sasol SOLJ.J a annoncé lundi une baisse de 34% de son bénéfice semestriel, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et des produits chimiques.

Le bénéfice net par action de Sasol était de 9,27 rands (0,5789) pour les six mois allant jusqu'à décembre 2025, contre 14,13 rands précédemment.

La société, qui utilise le charbon et le gaz naturel pour produire du carburant synthétique et des produits chimiques, a une fois de plus renoncé à verser un dividende, car sa dette nette de 3,8 milliards de dollars est restée au-dessus du plafond de 3 milliards de dollars en ce qui concerne sa politique de dividende.

Sasol a déclaré un dividende pour la dernière fois en février 2024.

(1 $ = 16,0138 rand)

