Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR EXPORTATEUR - La Commission européenne a appelé dimanche les Etats-Unis à respecter les termes de l'accord commercial conclu entre les deux parties l'an dernier, après que la Cour suprême américaine a invalidé les droits de douane dits réciproques de Donald Trump.

L'accord commercial conclu en juillet prévoit des droits de douanes américains de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'UE, y compris les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le secteur automobile.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi avoir dépassé ses objectifs pour l'exercice 2025, le groupe citant une forte dynamique sur les marchés de la défense et de la surveillance qui ont représenté 75% de son chiffre d'affaires annuel.

* EMEIS EMEIS.PA a annoncé lundi sa sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée.

* POSTNL PTNL.AS - L'opérateur postal néerlandais a déclaré que ses résultats d'exploitation pour 2026 devraient être globalement conformes aux bons chiffres de l'année dernière, grâce à des réductions de coûts et à des ajustements de son modèle économique.

* ROLLS-ROYCE HOLDINGS RR.L devrait annoncer cette semaine, parallèlement à la publication de ses résultats annuels, le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur pouvant atteindre 1,5 milliard de livres sterling (1,69 milliards d'euros), a rapporté dimanche Sky News.

(Rédigé par Diana Mandia)