information fournie par Reuters • 23/02/2026 à 08:46

Renault va prendre le contrôle de Flexis

Le logo de Renault

Renault ‌Group a annoncé lundi avoir conclu ​un accord avec Volvo Group et CMA CGM pour prendre l'intégralité du capital ​de Flexis, coentreprise fondée par les trois ​groupes dans les fourgons ⁠électriques.

Selon un communiqué de Renault, Volvo ‌et CMA CGM vont respectivement céder leurs participations de 45% ​et ‌10% dans Flexis au constructeur automobile ⁠français.

Renault Group supervisera ainsi le développement de cette toute nouvelle gamme de ⁠véhicules utilitaires ‌légers, entièrement électriques, dont la ⁠production devrait commencer d'ici la ‌fin 2026, comme prévu initialement.

Dans ⁠la continuité du partenariat de ⁠longue date ‌entre Renault Group et Volvo Group ​sur les véhicules ‌utilitaires légers, Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également ​le véhicule à partir de 2027, précise le communiqué.

L'accord ⁠conclu entre Renault, Volvo et CMA CGM pourrait être effectif d'ici à la fin du premier semestre 2026, est-il souligné.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Blandine Hénault)