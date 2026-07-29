Le bénéfice record de SK Hynix est inférieur aux prévisions ; l'action s'effondre de 10%

À San Jose, en 2020, le logo de SK hynix s’expose devant son siège américain, accompagné de sa mascotte papillon (Crédits: Adobe Stock)

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a annoncé mercredi des résultats trimestriels exceptionnels, mais ceux-ci n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, ce qui a renforcé les inquiétudes du marché concernant le ralentissement des dépenses en intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques.

Pour se prémunir contre les cycles de demande volatils du secteur, l'entreprise s'empresse de conclure des contrats d'approvisionnement à long terme. Le bénéfice d'exploitation trimestriel de ce fournisseur de Nvidia NVDA.O a été multiplié par plus de six pour atteindre un niveau record, mais la société a indiqué que des retards de livraison de certains produits de pointe avaient limité la hausse des prix de ses puces de mémoire vive dynamique (DRAM), qui constituent son cœur de métier.

Mercredi, l'action SK Hynix a clôturé en baisse de 9,6%, les résultats inférieurs aux attentes ayant renforcé les craintes quant à la pérennité des dépenses massives des entreprises technologiques dans le domaine de l'IA. L'indice de référence KOSPI .KS11 a terminé la journée en baisse de 6%.

« On craint que les entreprises technologiques ne marquent une pause dans leurs dépenses d'infrastructure », a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities.

Le moral des investisseurs a été encore davantage affecté par l'incapacité de la société à présenter des plans détaillés visant à faire profiter ses actionnaires de l'essor de l'IA par le biais de rendements plus élevés, ainsi que par son recours à des contrats à long terme susceptibles de limiter la hausse des prix de la mémoire, ont indiqué les analystes.

Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu'il a atteint un plus haut historique le mois dernier, même s'il affiche toujours une hausse d'environ 115 % depuis le début de l'année.

HAUSSE DE LA TRÉSORERIE NETTE

Malgré la correction boursière, SK Hynix a indiqué que la demande en puces mémoire destinées à l'IA restait forte.

«Nos principaux clients continuent de demander davantage de mémoire», a déclaré Song Hyun-jong, président de SK Hynix, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que la société cherchait à conclure davantage d'accords d'approvisionnement à long terme afin de mieux gérer la volatilité des prix des puces. Cette initiative souligne la manière dont les fabricants de puces tentent de transformer l'essor actuel porté par l'IA en une certitude de demande à plus long terme, alors que l'on craint que les dépenses consacrées aux infrastructures d'IA ne finissent par ralentir.

Ces accords à long terme, qui, selon SK Hynix, portent généralement sur une durée de cinq ans, comprennent des garanties financières, telles que des dépôts de garantie, afin d'assurer la mise en œuvre des contrats. La société a conclu des négociations concernant une dizaine d'accords de ce type et poursuit ses discussions avec d'autres acteurs majeurs du secteur, a-t-elle indiqué.

Ces accords interviennent alors que les inquiétudes concernant la capacité des « hyperscalers » tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N à financer les centaines de milliards de dollars d'investissements prévus dans les infrastructures d'IA ont entraîné une baisse des cours des actions des fabricants de puces à l'échelle mondiale ces dernières semaines.

Témoignant de sa confiance dans la demande future, SK Hynix a annoncé son intention de porter ses dépenses d'investissement cette année dans la fourchette haute des 40.000 milliards de wons (27,6 milliards de dollars), contre 30.200 milliards de wons en 2025.

La société a minimisé les craintes selon lesquelles l'augmentation de sa capacité de production pourrait entraîner une offre excédentaire, affirmant qu'elle adapterait ses investissements en fonction de la demande du marché.

«Les grandes entreprises technologiques augmentant leurs investissements dans les infrastructures d'IA, les demandes d'approvisionnement supplémentaires ne cessent de croître », a déclaré la société. « Ces investissements étant soutenus par les revenus générés par les services d'IA, la dynamique de la demande en mémoire devrait se maintenir.»

Si les contrats à long terme améliorent la visibilité sur la demande future, ils peuvent également tempérer les hausses de prix à court terme, un facteur qui a contribué à la déception sur les résultats, ont indiqué les analystes.

SK Hynix est également davantage exposée aux puces de mémoire à haute bande passante (HBM), dont les prix ont moins augmenté que ceux de la mémoire conventionnelle, ont-ils ajouté. Son principal concurrent, Samsung Electronics 005930.KS , prévoit une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre et doit publier ses résultats jeudi.

«Samsung dispose d'un plus grand pouvoir de fixation des prix et a augmenté ses tarifs de manière plus agressive que SK Hynix», a déclaré Lee Su-rim, analyste chez DS Investment & Securities.

SURGE IN NET CASH

Soutenue par ses solides résultats, la trésorerie nette de SK Hynix a atteint 88.000 milliards de wons à la fin du mois de juin. L'entreprise vise à porter ce montant à plus de 100.000 milliards de wons afin de mieux répondre à la demande des clients et de stabiliser ses activités.

Alors que la trésorerie de l'entreprise approche de son objectif à long terme, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la manière dont ces liquidités seront utilisées, a déclaré Kim Sunwoo, analyste senior chez Meritz Securities.

SK Hynix a indiqué qu'elle ne pouvait pas encore fournir de détails sur le calendrier, l'ampleur ou la structure de sa politique de redistribution aux actionnaires, mais qu'elle prévoyait de dévoiler ce plan dans le courant de l'année.

« SK doit proposer une politique concrète de redistribution aux actionnaires pour redorer le blason auprès des investisseurs », a déclaré Greg Roh, directeur de la recherche chez Hyundai Motor Securities.

La société a annoncé un bénéfice d'exploitation de 60.500 milliards de wons pour la période d'avril à juin, contre 9.200 milliards de wons un an plus tôt, un chiffre inférieur aux 64.000 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 257 % pour atteindre 79.300 milliards de wons, un chiffre inférieur à l'estimation de 84.000 milliards de wons.

Selon les analystes, ces résultats inférieurs aux attentes s'expliquent par des livraisons de HBM4 plus lentes que prévu, ce qui a retardé la comptabilisation du chiffre d'affaires au cours du trimestre.

Le bénéfice net a été multiplié par plus de 13 pour atteindre 93.900 milliards de wons, grâce à 63.300 milliards de wons de plus-values sur les actifs d'investissement, a indiqué la société, sans fournir plus de détails.

Les analystes estiment que la société a comptabilisé des plus-values cumulées sur ses investissements à la suite de la finalisation, le mois dernier, de la cession de sa participation dans le fabricant japonais de mémoires flash NAND, Kioxia.

SK Hynix avait investi environ 4.000 milliards de wons dans Kioxia 285A.T en 2018, par l'intermédiaire d'un consortium d'investisseurs américains, japonais et sud-coréens dirigé par Bain Capital, en participant via deux entités ad hoc. (1 $ = 1.453,7200 wons)

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))