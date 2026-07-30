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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:19
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Intercontinental Exchange, Fortinet, Yum Brands, KKR, Blue Owl, Cigna, Hershey, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,40% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,62% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée ("cloud"), signe que ses investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits.

Le groupe a également dit prévoir de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de son exercice 2027 et a publié des prévisions de dépenses d'investissement inférieures aux estimations de Wall Street.

L'action avance de près de 9% en avant-Bourse.

* META META.O a fait état mercredi d'un effondrement de sa génération de trésorerie, en chute de 91% au deuxième trimestre, signe des lourdes contraintes financières pesant sur le géant des réseaux sociaux pour développer son activité dans l'intelligence artificielle, pour un résultat encore incertain.

L'action recule de 9,2% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O doivent publier leurs résultats respectifs jeudi après la cloche.

* QUALCOMM QCOM.O a anticipé mercredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre et a indiqué que le chiffre d'affaires généré par les produits Apple diminuerait plus rapidement que prévu.

L'action recule de 5,3% en avant-Bourse.

Il a toutefois laissé entendre que la croissance des activités liées aux centres de données et des autres secteurs hors téléphonie mobile compenserait largement cette perte de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2027.

* ARM HOLDINGS ARM.O recule de 5% en avant-Bourse, le concepteur britannique de puces ayant déclaré s'attendre à une baisse des royalties liées aux smartphones au cours du "prochain trimestre". Le groupe a cependant fait état d'une forte demande dans le secteur de l'IA, disant prévoir pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice pour 2026, invoquant l'impact financier combiné de son acquisition récemment finalisée de Firefly Bio et d'un partenariat stratégique avec Sail Biomedicines.

* INTEL INTC.O a donné accès à une partie de sa technologie de processeurs à une nouvelle start-up, une initiative rare pour le fabricant américain de puces, selon une source et des documents consultés par Reuters.

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE.N a annoncé jeudi son intention d'acquérir MARKETAXESS HOLDINGS MKTX.O dans le cadre d'une opération évaluée à 5,7 milliards de dollars afin d'élargir son offre de produits dans l'obligataire.

* STARBUCKS SBUX.O - La chaîne américaine de cafés a de nouveau relevé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, les mesures de relance stimulant la demande.

L'action grimpe de 6,5% en avant-Bourse.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N progresse de 5% en avant-Bourse, la chaîne de burritos ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Il a toutefois souligné que le troisième trimestre pourrait être le plus difficile, après qu'une épidémie de cyclosporiase survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O a publié mercredi un bénéfice supérieur aux prévisions au deuxième trimestre, grâce à une forte activité sur les marchés des actions, des options et des marchés prédictifs, qui a permis de compenser la faiblesse observée sur le marché des cryptomonnaies. L'action reculait de 3,6% dans les transactions hors séance.

* YUM BRANDS YUM.N a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions et fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires à périmètre constant, alors que le marché redoutait que l'épidémie de cyclosporose, une infection intestinale qui se manifeste notamment par des diarrhées, ne pèse sur la demande à court terme.

* KKR KKR.N - Le groupe a fait état jeudi de résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes du marché, grâce à une hausse des commissions tirées de la gestion d'un portefeuille d'actifs en pleine croissance et à la liquidation d'un plus grand nombre d'investissements au cours du deuxième trimestre.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX.N - Le chiffre d'affaires trimestriel du fournisseur du secteur de la défense a dépassé les attentes, grâce à une forte demande en armement et en technologies militaires.

* BLUE OWL OWL.N - Le gestionnaire d'actifs a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par ses revenus liés aux commissions et par la croissance de ses actifs sous gestion, qui ont atteint 319 milliards de dollars.

* FORTINET FTNT.O bondit de 11,3% en avant-Bourse après avoir revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, ce qui témoigne d'une forte demande des entreprises pour ses services dans un contexte de multiplication des incidents liés à la sécurité des données.

* CIGNA CI.N a revu à la hausse jeudi sa prévision de bénéfice annuel, après avoir dépassé les attentes en termes de résultats trimestriels grâce à la croissance de ses activités de pharmacie et de médicaments spécialisés.

* HERSHEY HSY.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice au titre du deuxième trimestre, la hausse des prix et la demande soutenue pour ses chocolats Reese’s et ses bretzels Dot’s ayant contribué à compenser un contexte de prudence en matière de dépenses.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

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