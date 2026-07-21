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Le bénéfice opérationnel trimestriel de GM progresse de 30 % grâce aux bonnes performances des camions et des SUV
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'année après avoir enregistré une hausse de 30 % de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré avoir largement dépassé les estimations de bénéfices des analystes malgré un contexte économique instable, les consommateurs ayant dû faire face à la hausse des prix de l'essence, à une inflation persistante et à un ralentissement de la croissance de l'emploi au cours du trimestre.

Les ventes soutenues sur son marché domestique, l'Amérique du Nord, qui est également son plus important, ont été portées par une politique de prix solide.

GM a annoncé un résultat trimestriel avant intérêts et impôts de 3,9 milliards de dollars, contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,57 dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,20 dollars, selon les données de LSEG.

GM a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars. Au premier trimestre, GM avait déjà revu ses prévisions à la hausse de 500 millions de dollars, montant qu’il prévoit de récupérer grâce aux remboursements liés à une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane instaurés par l’administration Trump.

Malgré un trimestre meilleur que prévu, le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré que ses résultats continueraient d’être pénalisés par les pressions douanières et la hausse des coûts d’approvisionnement.

GM a maintenu ses prévisions antérieures, estimant que les droits de douane auraient un impact négatif de 2,5 à 3,5 milliards de dollars sur son résultat net. Le groupe a indiqué que l’inflation des matières premières, des puces informatiques et des coûts logistiques devrait réduire ses bénéfices de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

Le résultat net trimestriel a chuté de 31 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de coûts d’environ 2,3 milliards de dollars liés à la restructuration de son réseau d’usines de véhicules électriques. Le chiffre d’affaires, à 48 milliards de dollars, a progressé de 2 %.

En Amérique du Nord, la marge bénéficiaire s’est améliorée, passant de 6,1 % l’année précédente à 8,6 %, malgré une baisse de 4 % du chiffre d’affaires trimestriel.

En Chine, où GM mène actuellement une restructuration, le groupe a enregistré un résultat des participations de 83 millions de dollars, contre 71 millions il y a un an. Ses activités internationales, hors Chine, ont affiché un bénéfice opérationnel de 190 millions de dollars, en baisse de 7 %.

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