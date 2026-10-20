Le bénéfice net de General Motors progresse de 22% grâce aux ventes de pick-up

par Kalea Hall

Les résultats du troisième trimestre de de General Motors GM.N ont largement dépassé les prévisions des analystes, grâce à l'engouement confirmé des consommateurs pour des pick-ups et des SUV haut de gamme.

Le constructeur automobile a annoncé mardi que son résultat trimestriel avant intérêts et impôts, hors éléments exceptionnels (EBIT ajusté), avait progressé de 22% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars (3,66 milliards d'euros).

Cela représente 3,70 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,63 dollars, selon les données de LSEG.

General Motors a ajouté qu’il prévoyait de clôturer l’année 2026 avec un EBIT ajusté compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, une fourchette resserrée par rapport à la précédente, qui s’échelonnait de 14 à 16 milliards de dollars.

La société a déclaré rester confiante malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts logistiques et énergétiques, aux droits de douane et à d’autres dépenses.

L'action General Motors reculait cependant d'environ 6% dans des échanges d'avant-Bourse.

GM a également dit que son conseil d’administration avait approuvé un programme pluriannuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

Le groupe a racheté environ 29,5 milliards de dollars de ses propres actions depuis 2023, ce qui a réduit le nombre total d’actions en circulation et contribué à améliorer son bénéfice par action.

Au troisième trimestre, General Motors a vendu une part plus importante de gros pick-ups et moins de véhicules électriques, ce qui a contribué à améliorer son résultat net.

Le chiffre d’affaires s'est élevé à 50 milliards de dollars, en hausse de 2,9 % par rapport à l’année précédente. En Amérique du Nord, la marge bénéficiaire de l’entreprise s’est améliorée pour atteindre 8,7 %, contre 6,2 % un an plus tôt, malgré une légère baisse des ventes trimestrielles.

General Motors a déclaré que "la voie à suivre s’annonce plus difficile", mais a réaffirmé s'attendre à de meilleurs résultats l’année prochaine, en supposant une demande des consommateurs toujours forte et un apaisement des pressions sur les coûts des matières premières et de la logistique.

(Par Kalea Hall; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)