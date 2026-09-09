Le bénéfice net d'Inditex grimpe de 6,8% au premier semestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net grimper de 6,8% au premier semestre, à près de 3 milliards d'euros, porté par une croissance des ventes de l'ensemble des marques du groupe.

"Les collections printemps/été ont rencontré un grand succès", commente le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de 7,6% pour atteindre 19,8 milliards d'euros, "affichant une évolution satisfaisante tant en magasin qu'en ligne", précise Inditex, qui souligne qu'"à taux de change constant, les ventes ont progressé de 9,2%".

Les ventes de toutes les marques enregistrent une hausse: Zara mais aussi Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho.

Le directeur général Óscar García Maceiras a salué "ces excellents résultats" dans le communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), un indicateur de rentabilité, grimpe de 7,8% pour s'établir à 5,5 milliards d'euros.

Malgré ces résultats, l'action Inditex chutait de 3,08% vers 07H35 GMT à la Bourse de Madrid.

Inditex précise dans son communiqué être présent sur 215 marchés dans le monde, mais avec une part de marché qui "reste faible dans un secteur fragmenté".

"L'optimisation des magasins est en cours et devrait permettre d'améliorer encore leur productivité. Aux taux de change actuels, Inditex anticipe un impact négatif des fluctuations monétaires de 1% environ sur son chiffre d'affaires en 2026", souligne le groupe.

Inditex est confronté à une rude concurrence dans son secteur avec l'explosion de marques à très petit prix, comme Shein, qui déstabilisent les grands acteurs traditionnels du prêt-à-porter.

A cet environnement concurrentiel s'ajoute le climat d'incertitude aux Etats-Unis sous l'administration Trump, l'un des marchés les plus importants d'Inditex après l'Espagne.

Le groupe espagnol, présidé par Marta Ortega, fille du multimilliardaire et fondateur du groupe Amancio Ortega, emploie plus de 160.000 personnes et gère plus de 5.400 boutiques dans le monde.