Le bénéfice du sidérurgiste Ternium progresse au deuxième trimestre et ses perspectives s'améliorent grâce à une forte hausse des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires et les estimations des analystes) par Kylie Madry

Le sidérurgiste latino-américain Ternium TX.N a annoncé mardi une hausse de 80 % de son résultat net au deuxième trimestre et prévoit une amélioration de ses résultats à l'avenir, la reprise de la demande au Mexique, la hausse des prix de l'acier et l'élargissement des marges laissant entrevoir des perspectives plus favorables pour le secteur sidérurgique de la région.

La société a enregistré un bénéfice net de 465 millions de dollars pour le trimestre, tandis que l'EBITDA ajusté a grimpé de 78 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 717 millions de dollars. Le chiffre d'affaires net a progressé de 10 %, à 4,34 milliards de dollars.

* Le chiffre de l’EBITDA a dépassé les attentes des analystes, grâce à une hausse des expéditions, à l'augmentation des prix réalisés et à une forte progression de la rentabilité.

* La marge d’EBITDA de Ternium s’est élargie, passant de 12 % au premier trimestre à 17 %, grâce à l'augmentation des expéditions d’acier et à l'amélioration des prix sur ses principaux marchés mexicain et brésilien.

* Ces résultats supérieurs aux prévisions pourraient être bien accueillis par les investisseurs à la recherche de signes indiquant que les mesures de protection commerciale aident les sidérurgistes nationaux à retrouver leur pouvoir de fixation des prix après des années de pression exercée par les importations.

* Les analystes de Santander ont déclaré s'attendre à une réaction positive du marché lors de la reprise des cotations mercredi.

* Ternium a indiqué que les performances du deuxième trimestre avaient été soutenues par l'amélioration des conditions du marché de l'acier au Mexique, où les mesures contre les importations à bas prix et la normalisation des stocks ont stimulé la demande, ainsi que par l'amélioration du climat de confiance au Brésil à la suite des mesures gouvernementales visant à promouvoir une concurrence loyale.

* La société a indiqué que l'EBITDA ajusté devrait à nouveau progresser au troisième trimestre par rapport au deuxième, grâce à la hausse des expéditions et à l'amélioration des marges, les gains de chiffre d’affaires par tonne compensant largement la hausse des coûts.

* Les expéditions d'acier ont augmenté de 4 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre près de 3,9 millions de tonnes métriques, tandis que les prix moyens réalisés de l'acier sont passés de 1 008 dollars la tonne au premier trimestre à 1 072 dollars la tonne.

* Au Mexique, Ternium a indiqué que les expéditions devraient poursuivre leur reprise, la demande commerciale restant soutenue, grâce aux projets de gazoducs, à la substitution des importations par les industriels et aux travaux d'infrastructures publiques. Les expéditions de la société au Mexique ont augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente au cours du trimestre.

* Au Brésil, Ternium a indiqué que la demande restait contrastée, la vigueur des secteurs de l'automobile et des équipements d'infrastructure étant contrebalancée par la faiblesse du secteur des machines agricoles.

* La société a également souligné un rebond saisonnier des expéditions de sa division minière au Brésil, tandis que les dépenses d'investissement sont restées élevées dans le cadre de l'extension de son complexe sidérurgique de Pesqueria, dans le nord du Mexique.