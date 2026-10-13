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Le bénéfice de Wells Fargo progresse grâce à une forte croissance des prêts et aux revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wells Fargo WFC.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la croissance de son portefeuille de prêts et à la hausse de ses revenus d'intérêts.

La quatrième banque américaine a déclaré un résultat net de 5,95 milliards de dollars , soit 1,87 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 5,59 milliards de dollars , soit 1,66 dollar par action, à la même période de l'année précédente.

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