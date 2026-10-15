Le bénéfice de TSMC au troisième trimestre bondit de 69 % pour atteindre un niveau record, dépassant les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 69 % de son bénéfice net au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record, grâce à l'explosion de la demande mondiale pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW TSM.N , qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a indiqué que son bénéfice net pour la période de juillet à septembre s'élevait à 763,1 milliards de T$ (soit 23,59 milliards de dollars).

Ce bénéfice a largement dépassé les 746,3 milliards de T$ prévus par LSEG SmartEstimate, dont les estimations sont pondérées en fonction des prévisions des analystes les plus régulièrement exacts.

(1 $ = 32,3450 dollars taïwanais)