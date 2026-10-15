 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice de TSMC au troisième trimestre bondit de 69 % pour atteindre un niveau record, dépassant les prévisions
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 07:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 69 % de son bénéfice net au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record, grâce à l'explosion de la demande mondiale pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW TSM.N , qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a indiqué que son bénéfice net pour la période de juillet à septembre s'élevait à 763,1 milliards de T$ (soit 23,59 milliards de dollars).

Ce bénéfice a largement dépassé les 746,3 milliards de T$ prévus par LSEG SmartEstimate, dont les estimations sont pondérées en fonction des prévisions des analystes les plus régulièrement exacts.

(1 $ = 32,3450 dollars taïwanais)

Valeurs associées

APPLE
342,9600 USD NASDAQ +0,50%
NVIDIA
221,3000 USD NASDAQ -3,16%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
430,120 USD NYSE -3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,5 -1,52%
EUTELSAT
1,689 0,00%
CAC 40
7 873,11 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12255 +0,61%
Or
4 138,03 +0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank