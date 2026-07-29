Le bénéfice de la Deutsche Bank progresse de 10 %, contredisant les prévisions qui tablaient sur un recul, grâce à l'essor de sa banque d'investissement

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* Le résultat net attribuable aux actionnaires au deuxième trimestre s'élève à 1,64 milliard d'euros

* Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement bondit de 19 %, bien au-delà de la hausse de 7,6 % attendue par les analystes

* Ces résultats confortent la révision à la hausse des objectifs de la Deutsche Bank pour 2028, selon son directeur général

* Le directeur financier indique que la Deutsche Bank renonce pour l'instant aux fusions-acquisitions bancaires

(Mise à jour avec les cours de l'action, les commentaires du directeur financier sur les fusions-acquisitions bancaires aux paragraphes 10 et 11, et les questions juridiques au paragraphe 22) par Tom Sims et Matthias Inverardi

La Deutsche Bank DBKGn.DE a annoncé mercredi une hausse de 10 % de son bénéfice au deuxième trimestre, contredisant les prévisions qui tablaient sur une baisse, la bonne santé de sa division mondiale de banque d'investissement ayant compensé une augmentation des dépenses.

Cette progression des bénéfices s’est avérée plus modérée que celle de certains grands concurrents américains et européens, qui ont également bénéficié d’un boom des activités de trading dans le sillage de la guerre en Iran , des opérations de fusions-acquisitions et des introductions en bourse.

La plus grande banque allemande a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,64 milliard d’euros (1,87 milliard de dollars) au cours du trimestre, contre 1,49 milliard d’euros un an plus tôt, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 1,38 milliard d’euros.

“Nous sommes en passe de dépasser nos objectifs pour 2028”, a déclaré le directeur général Christian Sewing.

L'action de la banque a ouvert en hausse de 4 %, et les analystes de JPMorgan ont qualifié ces résultats de “solides à tous les niveaux”.

Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité d’un retour quasi ininterrompu à la rentabilité trimestrielle ces dernières années, alors que Christian Sewing a stabilisé l’un des plus grands prêteurs mondiaux.

Le bénéfice trimestriel a été partiellement freiné par une hausse de 8 % des charges, parmi lesquelles figure une perte de près de 100 millions d’euros liée au retrait de la banque de ses activités de banque de détail en Inde, annoncé fin juin.

La Deutsche Bank pourrait être confrontée à un changement majeur sur son marché domestique, alors que la banque italienne UniCredit CRDI.MI se rapproche d'un rachat de Commerzbank CBKG.DE , l’un de ses principaux concurrents allemands. Toutefois, son directeur financier, Raja Akram, a indiqué que la banque ne suivrait pas l’exemple de son concurrent italien en matière d’opérations de fusion-acquisition.

“Nous ne pensons pas avoir besoin de fusions-acquisitions pour devenir la banque que nous devons devenir… Nous ne nous sentons pas vraiment obligés de créer une situation qui pourrait nous perturber à court terme”, a-t-il déclaré aux journalistes.

La hausse inattendue de 10 % des bénéfices de la Deutsche Bank reste toutefois modeste par rapport à celle de plusieurs concurrents, les cinq plus grandes banques américaines ayant enregistré des hausses de 50 % en moyenne, grâce à l’essor du négoce d’actions, une activité que la Deutsche Bank a abandonnée il y a plusieurs années.

La division mondiale de banque d'investissement de la Deutsche Bank est restée la principale source de revenus au cours du trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19 %, dépassant ainsi les prévisions qui tablaient sur une augmentation de 7,6 %.

Au sein de la banque d’investissement, le chiffre d’affaires de l’activité de transactions de titres à revenu fixe et de devises, l’une des plus importantes de la banque, a progressé de 16 %, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 5,1 %.

Ces revenus ont progressé de 13 % en moyenne pour les cinq plus grandes banques américaines, allant de 6 % chez JPMorgan à 32 % chez Goldman Sachs . La division de la Deutsche Bank a également devancé ses rivaux européens Barclays et BNP Paribas.

Les activités comprenant les services de montage et de conseil ont progressé de 36 %, soit le double de la hausse attendue. La Deutsche Bank figurait parmi les établissements financiers ayant participé à l’introduction en bourse de SpaceX et à la levée de fonds d’Alphabet.

Les revenus des deux autres grandes divisions de la Deutsche Bank ont été plus modérés.

Dans la division de banque de détail, le chiffre d’affaires a progressé de 8 %, dépassant légèrement les prévisions qui tablaient sur une hausse de 7,3 %. La banque d’entreprise a enregistré une hausse de 1 % de son chiffre d’affaires, alors que les analystes s’attendaient à une baisse d’environ 1,2 %.

La Deutsche Bank a fait la une de l'actualité la semaine dernière lorsque les procureurs allemands ont perquisitionné son siège social à Francfort afin d'enquêter sur des transactions fiscales présumées frauduleuses au sein de sa division Postbank entre 2008 et 2010.

C'est la troisième fois cette année que les procureurs procèdent à des perquisitions chez la Deutsche Bank. Une affaire survenue plus tôt dans l'année concernait le blanchiment d'argent , tandis qu'une autre, en juillet, concernait sa banque de détail .

Interrogé mercredi au sujet de ces perquisitions, le directeur financier Raja Akram a déclaré: “L’ensemble de l’équipe de direction continue de se concentrer sur les résultats de la Deutsche Bank.”

($1 = 0,8772 euro)