Le bénéfice de Goldman Sachs progresse au T3 grâce à la bonne tenue des actions

par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Goldman Sachs GS.N a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, porté par une activité de fusions-acquisitions stable et par la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient, qui a stimulé les revenus liés aux actions.

Les marchés boursiers américains ont connu une forte volatilité au cours du trimestre, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt décidée en septembre par la Réserve fédérale (Fed), de la hausse des coûts du carburant et d'une vague de ventes massives sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les investisseurs, qui ont procédé à des remaniements agressifs de leurs portefeuilles, ont enclenché une hausse des revenus des salles de marché des banques.

L'activité actions de Goldman Sachs a enregistré une hausse de 72% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 6,44 milliards de dollars (5,76 milliards d'euros).

Le chiffre d’affaires de l'activité titres à revenu fixe, devises et matières premières s’est quant à lui établi à 3,47 milliards de dollars, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente.

Cette activité a connu une forte volatilité cette année, bondissant de 32% au deuxième trimestre après avoir chuté de 10% sur les trois premiers mois de l'exercice.

Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que la banque s'attendait à des résultats en baisse pour le secteur titres à revenu fixe, devises et matières premières au troisième trimestre.

"Nonobstant la complexité et l’incertitude qui règnent actuellement dans le monde, nous restons très bien positionnés pour continuer à répondre aux attentes de nos clients," a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le bénéfice total du prêteur américain s'est élevé à 5,29 milliards de dollars, soit 17,01 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre.

La division de banque d'investissement de Goldman Sachs a surmonté au troisième trimestre un bref ralentissement des opérations, les fusions-acquisitions ayant chuté de 41% par rapport aux trois mois précédents, passant sous la barre des 1.000 milliards de dollars pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025, selon les données de LSEG.

Les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 21% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,22 milliards de dollars. Goldman a résisté au ralentissement général du marché grâce à une hausse des souscriptions de titres de dette et d'actions, ainsi qu'à une progression de 18% de ses revenus de conseil.

En glissement trimestriel, en raison d'une activité soutenue au deuxième trimestre, les commissions de banque d’investissement ont baissé de 5%.

La division de gestion d’actifs et de patrimoine, qui héberge le fonds de crédit privé de la banque, a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires, marquant ainsi un nouveau trimestre solide. Cela a contribué à une augmentation de 23% du chiffre d'affaires total, qui s’est établi à 18,68 milliards de dollars.

Dans les échanges avant-Bourse à New York, l'action Goldman Sachs progressait d'environ 3,4%.

(Rédigé par Saeed Azhar à New York et Pritam Biswas à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)