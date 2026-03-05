Le bénéfice de Citgo a atteint 452 millions de dollars en 2025 grâce à des marges plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Citgo Petroleum a vu son bénéfice net augmenter de 48% pour atteindre 452 millions de dollars l'année dernière, a annoncé la société jeudi, grâce à l'amélioration des marges de raffinage et à un record annuel de traitement de brut de 760 000 barils par jour (bpd).

Le septième raffineur américain, propriété du Venezuela, devrait être repris par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management à l'issue d'une vente aux enchères ordonnée par un tribunal l'an dernier pour payer les créanciers, si le département du Trésor américain donne son feu vert à la transaction.

Le débit annuel total de Citgo a augmenté à 833 000 bpj avec un taux d'utilisation du brut de 92 % l'année dernière, contre 811 000 bpj en 2024. Les liquidités de la société ont diminué à 2,45 milliards de dollars à la fin de 2025 après avoir réduit la dette brute, contre 3,8 milliards de dollars un an plus tôt.