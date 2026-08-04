Le bénéfice de BP au deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à l'année dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'augmentation du dividende et des informations sur Archaea)

BP a annoncé mardi un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement pour le deuxième trimestre – son indicateur équivalent au résultat net – de 5,73 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit plus du double de celui enregistré il y a un an et un résultat supérieur aux attentes issues d’un sondage d’analystes réalisé par la société. La hausse des prix du pétrole et du gaz liée au conflit au Moyen-Orient a dopé les résultats des grands groupes pétroliers. BP a augmenté son dividende de 4 %, le portant à 8,66 centimes par action ordinaire pour le deuxième trimestre 2026.

BP a déclaré avoir lancé les démarches en vue de la cession d’Archaea, son activité américaine de biogaz acquise en 2022 pour 4,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dans le cadre de sa stratégie d’expansion agressive dans les énergies renouvelables – une stratégie que BP avait abandonnée en 2025 pour se recentrer sur le pétrole et le gaz. Ces derniers mois, l’entreprise a procédé à des dépréciations de plusieurs milliards sur ses activités à faible émission de carbone.

Ces dernières semaines, BP a finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen , a conclu un accord pour céder ses activités de vente au détail en Autriche et a annoncé son intention de vendre ses activités en mer du Nord au Royaume-Uni.