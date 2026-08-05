Le bénéfice de Booking dépasse les prévisions ; les inquiétudes concernant le Moyen-Orient pèsent sur les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit que la baisse des voyages vers le Moyen-Orient se maintiendra tout au long du troisième trimestre

* Prévoit pour 2026 une croissance des réservations brutes à un chiffre élevé

* Le directeur général souligne la pression exercée par la hausse des tarifs et la réduction des capacités

(Ajout de commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique, réécriture de l'ensemble du texte) par Anshuman Tripathy

Booking Holdings BKNG.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre grâce à la bonne tenue du marché des voyages intérieurs aux États-Unis, mais a revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations brutes alors que l’agence de voyages en ligne fait face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient.

L'action de la société basée à Norwalk, dans le Connecticut, qui donne le coup d'envoi de la saison des résultats pour le secteur américain du voyage en ligne, a progressé de 6 % mardi lors des négociations après clôture.

L’envie de voyager est restée stable, malgré le conflit au Moyen-Orient, qui entre dans son sixième mois et assombrit les perspectives pour l’ensemble du secteur à l’échelle mondiale.

« Alors que les voyages internationaux long-courriers ont continué de subir la pression des prix élevés des billets d’avion et de la réduction des capacités due au conflit au Moyen-Orient, les voyages nationaux et intrarégionaux sont restés relativement dynamiques », a déclaré le directeur général Glenn Fogel lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Booking a indiqué s’attendre à ce que la baisse des voyages vers le Moyen-Orient et les pressions sur les liaisons aériennes mondiales persistent tout au long du troisième trimestre.

La société mère d’Agoda prévoit désormais une croissance des réservations brutes sur l’ensemble de l’année se situant dans la fourchette haute à un chiffre, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance comprise entre la fourchette haute à un chiffre et la fourchette basse à deux chiffres.

Des chaînes hôtelières telles que Marriott MAR.O , Hilton HLT.N et Hyatt H.N ont également signalé un ralentissement de leurs revenus liés à l’hébergement dans la région du Moyen-Orient.

La société mère de Kayak a affiché un bénéfice ajusté de 2,54 (XX,XX euros) dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,45 (XX,XX euros) dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES INVESTISSEMENTS DANS L'IA PORTENT LEURS FRUITS

Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que les investissements dans l’IA généraient déjà des bénéfices financiers mesurables.

« Nous constatons d’ores et déjà un retour sur investissement positif pour nos investissements en IA en tant qu’entreprise », a déclaré le directeur financier Ewout Steenbergen.

Fogel a indiqué que le coût du service client par réservation avait continué de baisser à un rythme à deux chiffres au cours du trimestre, tandis que la satisfaction globale des clients restait élevée.

Les craintes que des agents IA, tels que ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google, ne prennent le contrôle du processus de réservation ont pesé sur la performance boursière des agences de voyage en ligne.

« Nous nous attendons à une mise en place progressive (des réservations d’hôtels via l’agent IA de Google) plutôt qu’à un remplacement à grande échelle des annonces tarifaires, et nous prévoyons une forte présence de Booking et Expedia dans ce nouveau format », a déclaré Kevin Kopelman, analyste chez TD Cowen.