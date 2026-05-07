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Le bénéfice d'exploitation d'Edison a diminué de moitié au premier trimestre en raison d'un cas de force majeure chez QatarEnergy
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 08:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions et des informations complémentaires sur QatarEnergy) par Francesca Landini

La société italienne Edison

EDNn.MI a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a déclaré que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre avait diminué de moitié par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'impact de la force majeure déclarée par son fournisseur de gaz naturel liquéfié, QatarEnergy.

QatarEnergy a annulé 12 cargaisons de GNL attendues par Edison, prolongeant la force majeure jusqu'au début du mois de juillet, a déclaré mardi le groupe italien, informant ses clients de l'impact de la guerre en Iran sur ses activités.

La société italienne, filiale du groupe énergétique français EDF, a conclu avec QatarEnergy un contrat à long terme portant sur 6,4 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz par an, soit 10% de la consommation annuelle totale de gaz de l'Italie.

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions accrues au Moyen-Orient et des conditions de marché caractérisées par une concurrence croissante et une forte volatilité des prix de l'énergie, Edison s'attend à ce que son résultat opérationnel en 2026 se situe dans la fourchette basse de la fourchette précédemment annoncée, comprise entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros.

Les attaques iraniennes ont mis hors service 17% de la capacité d'exportation de GNL du Qatar, menaçant les approvisionnements vers l'Europe et l'Asie, a déclaré en mars à Reuters le directeur général de QatarEnergy et ministre d'État chargé des affaires énergétiques.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 101 millions d'euros ($118.70 millions de dollars), en baisse par rapport aux 203 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2025, principalement en raison de l'impact de la variation nette de la juste valeur des contrats à terme sur matières premières de la société, qui a été affectée par le dénouement des couvertures à la suite de la force majeure invoquée par QatarEnergy.

Le bénéfice net publié du groupe a chuté à 41 millions d'euros, contre 139 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

($1 = 0,8509 euro)

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EDISON RSP
2,175 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX -2,08%
Pétrole Brent
101,46 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
95,32 USD Ice Europ -0,97%
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