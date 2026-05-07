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79e Festival de Cannes: les 22 films en compétition
information fournie par AFP 07/05/2026 à 09:24

La Palme d'or de la 78ème édition du festival de Cannes, le 24 mai 2025, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Bertrand GUAY )

La Palme d'or de la 78ème édition du festival de Cannes, le 24 mai 2025, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Bertrand GUAY )

Vingt-deux films sont en compétition pour la Palme d'or dans le cadre du 79e festival de Cannes qui ouvre mardi et décernera ses récompenses le 23 mai:

- "Autofiction", de Pedro Almodovar (1h52). Septième sélection pour le cinéaste espagnol avec un film sur l'angoisse de la page blanche et les dangers de l'autofiction.

- "Histoires Parallèles", de Asghar Farhadi (2h20). Interdit de tourner en Iran, le cinéaste a réuni une constellation de stars françaises (Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Pierre Niney...) pour raconter plusieurs destins croisés.

- "La Vie d'une femme", de Charline Bourgeois-Tacquet (1h38). Léa Drucker incarne une chirurgienne cheffe de service à la vie bien remplie, dont le quotidien va basculer avec la rencontre d'une romancière.

- "La Bola Negra", de Javier Calvo et Javier Ambrossi (2h35). Le destin de trois gays à trois époques différentes en Espagne, avec Glenn Close et Penelope Cruz, par les auteurs de la série "La Mesias".

- "Coward", de Lukas Dhont (2h00). Film sur la Première Guerre mondiale tourné dans une image inspirée des photographies en couleur de l'époque.

- "L'Aventure rêvée", de Valeska Grisebach (2h47). L'histoire d'une femme habitant la région frontalière entre la Grèce, la Bulgarie et la Turquie et qui va glisser dans un monde trouble et dangereux.

Un parapluie au logo du festival de Cannes lors de la 78e édition, le 20 mai 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Un parapluie au logo du festival de Cannes lors de la 78e édition, le 20 mai 2025 ( AFP / Valery HACHE )

- "Soudain", de Ryusuke Hamaguchi (3h16). Après le succès mondial de "Drive My Car", le cinéaste japonais revient avec un film tourné en France avec Virginie Efira en directrice de maison de retraite qui se lie d'amitié avec une metteuse en scène japonaise.

- "L'Inconnue", de Arthur Harari (2h19). Le scénariste de la Palme d'or 2023 "Anatomie d'une chute" adapte la bande dessinée écrite avec son frère, sur un homme qui se réveille dans la peau d'une mystérieuse inconnue. Avec Léa Seydoux et Niels Schneider.

- "Garance", de Jeanne Herry (2h00). La cinéaste met en scène Adèle Exarchopoulos en jeune actrice alcoolique dont l'existence s'apparente à un grand chaos festif et destructeur.

- "Sheep in the Box", de Hirokazu Kore-eda (2h06). Palme d'or en 2018 pour "Une affaire de famille", le réalisateur japonais présente cette fois-ci un film sur un couple accueillant un robot humanoïde identique à leur fils décédé.

- "Hope", de Na Hong-jin (2h40). Avec Michael Fassbender et Alicia Vikander, un film de genre sur une ville portuaire confrontée à des évènements inexpliqués.

- "Quelques jours à Nagi", de Koji Fukada (1h50). Un long-métrage sur le Japon rural et la rencontre entre deux âmes solitaires.

- "Gentle Monster", de Marie Kreutzer (1h56). La réalisatrice autrichienne met en scène Léa Seydoux confrontée à la révélation soudaine d'une facette monstrueuse de son mari.

- "Notre salut", d'Emmanuel Marre (2h35). Le réalisateur raconte l'histoire d'un de ses aïeuls, qui tenta de se faire une place dans les rouages du régime collaborationniste de Vichy.

- "Fjord", de Cristian Mungiu (2h26). Palme d'or 2007 pour "Quatre mois, trois semaines et deux jours", le cinéaste roumain tourne cette fois-ci une histoire en Norvège avec Renate Reinsve sur l'apparition d'un conflit entre deux familles dans un village reculé.

- "Histoires de la nuit", de Léa Mysius (1h54). L'adaptation du roman de Laurent Mauvignier avec Bastien Bouillon, Monica Bellucci et Hafsia Herzi.

- "Moulin", de Laszlo Nemes (2h10). Le réalisateur du remarqué "Fils de Saul" revient à Cannes avec un biopic sur la vie du résistant Jean Moulin, incarné par Gilles Lellouche.

- "Fatherland", de Pawel Pawlikowski (1h22). Le metteur en scène polonais présente un film en noir et blanc sur le retour de l'écrivain Thomas Mann en Allemagne en 1949, 16 ans après avoir fui le nazisme.

- "The Man I Love", de Ira Sachs (1h35). Un metteur en scène de renom à New York à la fin des années 1980 vit ses derniers instants alors qu'il est atteint du sida. Avec Rami Malek, oscarisé pour son rôle de Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody".

- "L'être aimé", de Rodrigo Sorogoyen (2h15). Le réalisateur d'"As Bestas" et créateur de la série "Los Años Nuevos" débarque pour la première fois en compétition avec un film sur un réalisateur démiurge, incarné par Javier Bardem, qui retrouve sa fille actrice sur un tournage.

- "Minotaure", de Andreï Zviaguintsev (2h15). Cinéaste russe en exil, habitué de Cannes où il a été distingué trois fois, il présente un film tourné en Lettonie sur la guerre qui percute le quotidien de la bourgeoisie russe.

- "Paper Tiger", de James Gray (1h55). Ajouté à la dernière minute, ce film signe le retour au polar du réalisateur, avec Adam Driver et Scarlett Johansson.

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