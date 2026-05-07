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Les Bourses européennes ouvrent sans élan
information fournie par AFP 07/05/2026 à 09:12

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans direction franche jeudi, les investisseurs restant dans l'attente d'un accord concret sur le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et les Etats-Unis après l'euphorie de la veille.

Dans les premiers échanges, les Bourses de Paris (+0,09%) et Francfort (+0,04%) restaient proches de l'équilibre. Londres cédait 0,17% et Milan s'octroyait 0,19%.

Euronext CAC40

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1 commentaire

  • 09:43

    La démangeaison à la hausse est vraiment maladive

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