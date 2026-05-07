L'Europe vue en hausse avec la perspective d'un accord USA-Iran (actualisé)

Le mot Bourse figure sur un panneau près du Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé Place de la Bourse à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, la perspective d'un accord ‌entre les Etats-Unis et l'Iran suscitant l'optimisme bien que des zones d'ombres persistent dont la cruciale réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que la saison des résultats trimestriels se poursuit.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,63% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une légère baisse de 0,02% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres et le Stoxx 600 sont vus en hausse, respectivement de 0,23% et de 0,27%.

Alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son troisième mois, le président américain Donald Trump s'est dit optimisme quant ​à une issue rapide du conflit avec l'Iran, Téhéran examinant une proposition de paix américaine qui, selon certaines sources, mettrait officiellement fin au conflit.

Sur les marchés, les investisseurs se veulent toutefois prudents, Donald Trump ayant déjà à maintes reprises laissé entendre qu'un ​accord était proche, en vain.

Les opérateurs restent dans l'attente de plus de précisions concernant notamment l'avenir ⁠du programme nucléaire iranien et l'épineuse réouverture du détroit d'Ormuz.

"Il est encore loin d’être clair s’il y a une avancée concrète vers la réouverture du détroit, ou si ‌nous sommes plutôt enlisés dans un purgatoire rebaptisé 'cessez-le-feu sans pétrole'", a écrit Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale sur les matières premières chez RBC Capital Markets.

Outre la géopolitique, les investisseurs auront également les yeux rivés sur la nouvelle vague de résultats d'entreprises attendue aujourd'hui.

"La saison des résultats met en évidence ​des fondamentaux solides chez les entreprises. Pour l'instant, ni les entreprises ni ‌l'environnement macroéconomique ne reflètent l'impact de la guerre", a déclaré mercredi Ismael García Puente, directeur adjoint de la stratégie d'investissement chez ⁠MAPFRE AM.

"Il ne semble pas que cet optimisme repose sur un environnement plus favorable, mais qu’il soit plutôt dû au sentiment et à l’abondance de liquidités sur le marché", a-t-il ajouté, indiquant toutefois conserver une attitude prudente en raison de la situation peu optimale.

PÉTROLE

Cette perspective de paix laisse présager moins de pressions sur l'approvisionnement de pétrole et le détroit d'Ormuz, entraînant une chute des cours ⁠du brut.

Après être temporairement repassé la veille ‌sous la barre des 100 dollars le baril, le Brent cède 0,39% à 100,87 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule ⁠de 0,5% à 94,60 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE :

La saison des résultats d'entreprises bat son plein, Bouygues, Engie, Shell, et Mediobanca pour n'en citer que quelques-uns publiant avant la cloche.

À WALL STREET

La ‌Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée par l'espoir d'un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que les résultats d'Advanced Micro ⁠Devices ont porté les titres chez les fabricants de microprocesseurs et autres entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a ⁠gagné 1,24%, ou 612,34 points, à 49.910,59 points.

Le ‌Standard & Poor's 500, plus large, a pris 105,90 points, soit 1,46% à 7.365,12 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 512,82 points, soit 2,03% à 25.838,943 points.

EN ASIE

La Bourse de ​Tokyo a terminé en hausse de 5,58%, tirée par la perspective d'un accord de paix et les ‌résultats solides en matière d'IA, le Nikkei franchissant pour la première fois la barre des 62.000 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai et le CSI 300 des grandes capitalisations avancent respectivement 0,43% et 0,46%.

La ​Bourse de Hong Kong prend 1,42%.

TAUX

Le marché obligataire atténue ses pertes, les rendements souverains ayant fortement reculé la veille des deux côtés de l'Atlantique la veille, la perspective d'un resserrement monétaire s'éloignant en raison d'une baisse des prix du pétrole.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 1,2 point de base à 4,3500% et le deux ans abandonne 0,9 point de base à ⁠3,8697%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,2 point de base à 2,9833%, tandis que le deux ans cède 0,1 point de base à 2,5599%.

CHANGES

Le billet vert et la monnaie unique sont quasi stables, le dollar cédant 0,02% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,03% à 1,1751 dollar.

Le yen reste sous les feux de la rampe après que les pics enregistrés lors des dernières séances ont alimenté les spéculations du marché selon lesquelles Tokyo serait intervenu pour soutenir la devise, malmenée depuis longtemps. Le yen s'échangeait en fin de séance à 156,29 pour un dollar, après avoir atteint mercredi son plus haut en dix semaines à 155.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 7 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Ventes au détail mars -0,3% -0,2%

- sur un an 1,0% 1,7%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires ​au semaine au 205.000 189.000

chômage 27 avril

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)