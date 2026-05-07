Taïwan procède au premier tir d'essai de torpille pour un sous-marin de fabrication nationale

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Taïwan a procédé au premier tir d'essai de torpille de son premier sous-marin de conception nationale, une étape majeure dans un projet visant à renforcer la dissuasion face à la marine chinoise et à protéger les voies maritimes vitales en cas de guerre.

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, a fait de son programme de sous-marins de fabrication nationale un élément clé d'un projet ambitieux visant à moderniser ses forces armées, alors que Pékin organise des exercices militaires quasi quotidiens pour affirmer ses revendications de souveraineté.

Ce programme s'est appuyé sur l'expertise et la technologie de plusieurs pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui constitue une avancée majeure pour Taïwan, isolé sur le plan diplomatique et dont le gouvernement rejette les revendications territoriales de Pékin.

La société taïwanaise CSBC Corp 2208.TW , qui dirige la construction de ce qui devrait à terme compter huit sous-marins, a déclaré jeudi dans un communiqué que le premier navire, baptisé Narwhal, avait effectué son premier essai de torpille la veille.

L'essai a permis de vérifier les capacités opérationnelles du système de combat en matière de détection et de suivi, de conduite de tir, de lancement et de guidage des torpilles, a-t-elle précisé.

En janvier, le sous-marin avait effectué son premier essai en mer en immersion .

Taïwan a déclaré qu'elle espérait déployer au moins deux de ces sous-marins développés localement d'ici 2027, et éventuellement équiper les modèles ultérieurs de missiles.

Le premier sous-marin, d'un coût de 49,36 milliards de dollars taïwanais (1,57 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), utilisera un système de combat de Lockheed Martin Corp

LMT.N et embarquera des torpilles lourdes Mark 48 de fabrication américaine.

Le communiqué de la CSBC n'a pas précisé quel type de torpilles avait été testé.

Le Narwhal devait être livré à la marine en 2024, venant s'ajouter aux deux sous-marins existants achetés aux Pays-Bas dans les années 1980, mais le programme a pris du retard.

Les forces armées taïwanaises sont largement surpassées par celles de la Chine, qui dispose de trois porte-avions opérationnels et de plusieurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins , et développe actuellement des avions de combat furtifs. (1 $ = 31,3660 dollars taïwanais)