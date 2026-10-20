Le bénéfice d'exploitation ajusté de GM augmente de 22 % grâce à la robustesse de son activité de pick-up

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kalea Hall

Les résultats du troisième trimestre de General Motors GM.N ont largement dépassé les attentes des analystes, grâce à des acheteurs déterminés qui continuent de s’offrir des pick-ups et des SUV haut de gamme.

La société a annoncé mardi que son résultat trimestriel avant intérêts et impôts, hors éléments exceptionnels (EBIT ajusté), a augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Cela représente 3,70 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,63 dollars ( ), selon les données de LSEG.

Le constructeur automobile a déclaré s'attendre à clôturer l'année 2026 avec un EBIT ajusté compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, une fourchette plus étroite que les prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 14 et 16 milliards de dollars. La société a indiqué rester confiante malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts logistiques et énergétiques, aux droits de douane et à d'autres dépenses.