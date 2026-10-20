 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice d'exploitation ajusté de GM augmente de 22 % grâce à la robustesse de son activité de pick-up
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:30

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kalea Hall

Les résultats du troisième trimestre de General Motors GM.N ont largement dépassé les attentes des analystes, grâce à des acheteurs déterminés qui continuent de s’offrir des pick-ups et des SUV haut de gamme.

La société a annoncé mardi que son résultat trimestriel avant intérêts et impôts, hors éléments exceptionnels (EBIT ajusté), a augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Cela représente 3,70 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,63 dollars ( ), selon les données de LSEG.

Le constructeur automobile a déclaré s'attendre à clôturer l'année 2026 avec un EBIT ajusté compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, une fourchette plus étroite que les prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 14 et 16 milliards de dollars. La société a indiqué rester confiante malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts logistiques et énergétiques, aux droits de douane et à d'autres dépenses.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
82,720 USD NYSE -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 802,45 -0,83%
Pétrole Brent
111,44 +2,07%
SOITEC
121,4 -5,49%
HAFFNER ENERGY
0,719 -1,37%
TOTALENERGIES
81,46 +1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank