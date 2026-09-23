Le Bangladesh achètera 11 avions Boeing supplémentaires dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses liens commerciaux avec les États-Unis

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Le Bangladesh va acquérir 11 appareils supplémentaires auprès de Boeing BA.N , ont annoncé mercredi des responsables, portant ainsi à 25 le nombre d'avions commandés par la compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines, alors que Dacca cherche à resserrer ses liens commerciaux avec les États-Unis face aux inquiétudes liées aux droits de douane pesant sur ses exportations.

Cet accord, dont la signature est prévue mercredi à New York, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Bangladesh pour stimuler ses importations en provenance des États-Unis, atténuer la pression liée à un déséquilibre commercial d’environ 6 milliards de dollars et réduire le risque d’une hausse des droits de douane qui pourrait nuire à son économie tirée par les exportations, en particulier au secteur de l’habillement.

L'ambassadeur des États-Unis au Bangladesh, Brent Christensen, a confirmé l'achat de ces Boeing dans un message publié sur Facebook, le qualifiant de nouvelle situation "gagnant-gagnant" pour les relations entre les États-Unis et le Bangladesh.

Biman renouvelle sa flotte dans le but d’augmenter sa capacité et d’améliorer ses liaisons.

Cette dernière commande fait suite à un contrat de 3,7 milliards de dollars signé en avril pour 14 appareils Boeing, dont 10 Dreamliners et quatre 737 MAX 8, dont les livraisons sont prévues entre 2031 et 2035.

Son concurrent européen, Airbus, reste dans la course, un comité technique nommé par le gouvernement examinant actuellement une proposition d’acquisition de 10 appareils.

Les détails de cette nouvelle commande auprès de Boeing devraient être dévoilés après la cérémonie de signature.