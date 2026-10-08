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LDC : un semestre convaincant qui ne séduit pas la Bourse
information fournie par AOF 08/10/2026 à 11:04

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(Zonebourse.com) - Le groupe agroalimentaire cède 3% ce matin à la Bourse de Paris, malgré la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en croissance et la confirmation de ses objectifs annuels. Le spécialiste de la volaille a fait preuve de résilience face aux épisodes caniculaires et à un incendie survenu sur son site hongrois. TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat et juge les prévisions annuelles du groupe particulièrement prudentes.

Au premier semestre de son exercice 2026-2027, LDC a enregistré une progression de 5,2% de ses ventes à périmètre constant, accompagnée d'une hausse des volumes de 2,9%. Une performance obtenue dans un environnement pourtant marqué par plusieurs difficultés opérationnelles et des conditions météorologiques défavorables.

La Volaille, principale activité du groupe, a vu son chiffre d'affaires progresser de 4%, à 2,08 milliards d'euros. Malgré un léger recul des volumes, le segment a bénéficié d'un mix produits plus favorable, notamment grâce à la bonne tenue du canard et du poulet du quotidien.

A l'international, les ventes ont bondi de 15,5%, à 707 millions d'euros, soutenues par l'intégration de Green Label et par une croissance organique positive. Le pôle Traiteur s'est également distingué avec une progression de 18,1%, à 635 millions d'euros, portée par l'acquisition de Pierre Martinet et le dynamisme des salades, du snacking et des pizzas. Enfin, l'activité Amont a enregistré une hausse de 5,9%, bénéficiant notamment d'une demande toujours soutenue pour les oeufs.

Ces performances ont été réalisées malgré plusieurs vents contraires. Les épisodes caniculaires de juillet et août ont pesé sur les conditions d'élevage, tandis que la production de dinde poursuit son redressement progressif.

Le groupe a également dû faire face à un incendie survenu en juin sur le site hongrois de Tranzit-Food. Selon LDC, la mise en place rapide de solutions alternatives a permis de limiter les conséquences de cet événement sur l'activité. Les incidences financières du sinistre doivent toutefois être précisées lors de la publication des résultats semestriels.

LDC a confirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 7,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5%, tout en restant attentif aux tensions géopolitiques et à l'évolution des coûts des matières premières, de l'énergie et des emballages.

TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat sur LDC, assortie d'un objectif de cours de 141 euros. Selon le bureau d'études, ces objectifs apparaissent conservateurs au regard de la dynamique commerciale observée depuis le début de l'exercice. Il souligne que l'atteinte de la cible de chiffre d'affaires nécessiterait une croissance de seulement 3,3% au second semestre, un rythme qui pourrait être largement assuré par la seule contribution de Green Label.

L'analyste estime également que l'amélioration du mix produits dans la Volaille devrait soutenir les performances opérationnelles du groupe. Il relève ainsi ses estimations de chiffre d'affaires, sans modification significative de ses prévisions de bénéfice par action.

De son côté, Portzamparc juge particulièrement prudent l'objectif annuel de chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, qui implique une croissance de seulement 3,3% au second semestre. Le bureau d'études relève ses prévisions de ventes, avec un impact marginal sur ses estimations de bénéfice par action, et maintient sa recommandation à l'achat.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 11:04:00.

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