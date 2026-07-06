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LDC : Les cours progressent toujours
information fournie par Day By Day 06/07/2026 à 05:32

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 125,80 € et 140,10 €. La tendance serait invalidée sous le support à 75,20 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 131,80 € et 139,00 €. La tendance serait invalidée sous le support à 95,40 €.


Dernier cours : 124.6
Support : 108.7 / 102.2
Resistance : 131.8 / 139
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 05:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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