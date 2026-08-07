Lanxess dépasse les prévisions mais ne constate aucune reprise sur ses marchés principaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, d'une citation du directeur général au paragraphe 7 et des commentaires des analystes aux paragraphes 10 et 11) par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques spécialisés Lanxess LXSG.DE a annoncé vendredi un résultat opérationnel trimestriel légèrement supérieur aux attentes, mais a maintenu inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a averti qu'il ne voyait aucun signe de reprise généralisée sur ses marchés principaux, ce qui a entraîné une baisse d'environ 5 %de son action .

À09h56 GMT, l'action de la société reculait de 5%.

La société basée à Cologne a publié un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) hors éléments exceptionnels de 152 millions d’euros (175 millions de dollars) au deuxième trimestre, un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 150,6 millions d’euros selon un sondage publié sur son site web.

Lanxess a confirmé ses prévisions annuelles d’EBITDA hors éléments exceptionnels, comprises entre 450 et 550 millions d’euros pour 2026.

Toutefois, Lanxess a déclaré ne voir aucun signe de reprise généralisée sur ses marchés principaux et s'attend à ce que les conditions restent difficiles.

La société a déclaré avoir largement réussi à compenser la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie par des augmentations de prix, mais a averti que les récentes améliorations ne signalaient pas un redressement durable. "Personne ne sait combien de temps cette situation va durer au Moyen-Orient; nous devons donc prendre les choses telles qu’elles sont et relever les défis du mieux que nous pouvons du point de vue de nos clients", a déclaré le directeur général Matthias Zachert aux journalistes.

Lanxess a indiqué que la hausse de la demande, y compris les retombées temporaires liées au conflit au Moyen-Orient, avait contribué à ses résultats.

Le conflit a perturbé les marchés des carburants et des matières premières et entraîné une hausse des coûts dans l’ensemble de l’industrie chimique. Certains producteurs européens en ont tiré profit , car les perturbations de l’approvisionnement ont fait grimper les coûts de leurs concurrents asiatiques et incité les clients à privilégier la fiabilité plutôt que le prix. "Malgré ce ton prudent, nous estimons que les hypothèses sous-jacentes aux prévisions restent relativement prudentes et continuons de considérer la limite supérieure de la fourchette comme le scénario le plus probable", a déclaré Massimo Bonisoli, analyste chez Equita SIM. "Nous ne pensons donc pas que la publication d’aujourd’hui apporte des éléments suffisants pour modifier de manière significative les estimations consensuelles, que ce soit à la hausse ou à la baisse", a-t-il ajouté.