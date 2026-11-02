Lacroix reprend de l'élan et maintient ses objectifs

Spécialisé dans les équipements électroniques et la gestion des réseaux d'eau et d'énergie, Lacroix affiche un chiffre d'affaires de 345,6 millions d'euros sur neuf mois, en hausse de 3,2%. Le groupe conserve ses objectifs.

Au troisième trimestre, les ventes atteignent 110,4 millions d'euros, en progression de 3,2%. La branche Electronics renoue avec la croissance ( 1,2%), à 72,9 millions d'euros. "Le nouveau repli du marché Automobile a été plus que compensé par la forte croissance de l'Aéronautique & défense et par la progression des segments HBAS (Home & Building Automation Systems) et Industrie", indique le communiqué.

Ce rebond ne suffit pas à effacer le recul du début d'année. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de la branche baisse encore de 0,4%, à 229 millions d'euros.

L'eau soutient les ventes

Environnement dépasse les attentes avec une hausse de 7,1% au troisième trimestre, à 37,5 millions d'euros. En France, le renouvellement des équipements lié à l'arrêt des réseaux 2G et 3G stimule le segment de l'eau. Il compense largement le repli à l'international. Sur neuf mois, cette activité atteint 116,6 millions d'euros, en hausse de 10,9%.

Le cap financier est maintenu.

Pour 2026, Lacroix vise toujours plus de 455 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 9%. Le ratio de dette nette sur Ebitda doit rester inférieur à deux fois.

Environnement est désormais attendu en croissance au second semestre, contre une stabilité auparavant. Pour 2027, le groupe maintient sa cible de 475 à 500 millions d'euros de ventes, avec une marge d'Ebitda supérieure à 8%.