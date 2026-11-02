Communiqué de presse LACROIX



Chiffre d’affaires sur 9 mois de 345,6 M€ au 30 septembre, en hausse de 3,2%

Un troisième trimestre marqué par le retour à la croissance d’Electronics (+1,2%) et une progression soutenue d’Environment (+7,1%)

Confirmation des objectifs financiers



Au troisième trimestre de l’exercice, LACROIX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 110,4 millions d’euros (M€), en croissance de 3,2% par rapport à la même période en 2025. Les deux activités y contribuent positivement : Electronics renoue avec la croissance (+1,2%), en ligne avec la reprise graduelle annoncée sur l’exercice, tandis qu’Environment progresse de 7,1%, plus favorablement que prévu.