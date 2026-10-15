Labcorp va racheter certains actifs de la filiale Opko Health pour un montant pouvant atteindre 872 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de laboratoires Labcorp

LH.N a annoncé jeudi qu'il allait acquérir certains actifs de la filiale OPK.O d'Opko Health dans le cadre d'une transaction en numéraire de 722 millions de dollars, assortie d'un paiement supplémentaire potentiel pouvant atteindre 150 millions de dollars, lié au chiffre d'affaires généré par un test de dépistage du cancer de la prostate.

L'action Opko Health a progressé de 20% en pré-ouverture.

Voici quelques détails:

* Aux termes de l'accord, Labcorp acquerra les activités de tests de laboratoire d'Opko BioReference Health, notamment ses activités de diagnostic clinique, de santé féminine, d'urologie et de tests en milieu carcéral

* Grâce à cette opération, Labcorp acquerra plus de 80 centres de services aux patients ainsi que certains actifs d’exploitation.

* Elle deviendra également propriétaire du test 4Kscore de BioReference, utilisé pour aider à évaluer le risque de cancer de la prostate agressif avant qu’un patient ne subisse une biopsie. Ce test a généré un chiffre d’affaires de 27,1 millions de dollars en 2025

* La société, dont le siège se trouve à Burlington, en Caroline du Nord, prévoit que les activités acquises généreront environ 250 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours de la première année suivant la finalisation de la transaction

* La transaction est soumise à l’autorisation des autorités réglementaires et à d’autres conditions de clôture. Les sociétés n’ont pas communiqué de date de clôture prévue

* Opko, dont le siège est à Miami, a déclaré que cette cession permettrait de rationaliser ses opérations et de se concentrer davantage sur son activité biopharmaceutique, qui comprend notamment Rayaldee, son traitement contre les maladies rénales approuvé par la FDA