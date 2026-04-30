Labcorp revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, son activité de diagnostic faisant preuve de résilience

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* La marge d'exploitation ajustée du premier trimestre s'établit à 14,4%

* Chiffre d'affaires et BPA ajusté supérieurs aux estimations

* Le directeur général Adam Schechter souligne la croissance des tests spécialisés et des partenariats avec les hôpitaux

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 à 6 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 9) par Sahil Pandey

Labcorp LH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la demande de tests diagnostiques étant restée stable.

L'action de l'opérateur de laboratoires a progressé de plus de 2% en début de séance.

La demande de tests diagnostiques de routine et spécialisés a continué de soutenir l'activité principale de Labcorp dans le domaine du diagnostic, contribuant à amortir la baisse des dépenses des clients du secteur biotechnologique dans son unité de services de développement de médicaments.

La croissance plus rapide dans des domaines spécialisés, tels que l'oncologie, la neurologie, la santé des femmes et les maladies auto-immunes, incite les médecins à prescrire davantage de tests à Labcorp, a déclaré le directeur général Adam Schechter.

“Ces domaines spécialisés connaissent une croissance deux à trois fois plus rapide que le marché du diagnostic dans son ensemble; et lorsque les prestataires choisissent Labcorp pour des tests spécialisés, ils ont souvent tendance à nous confier davantage de leurs tests de routine”, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les hôpitaux et les laboratoires régionaux, confrontés à des pressions financières, sont restés très intéressés par un partenariat avec Labcorp afin de gagner en envergure et en efficacité, a ajouté Schechter.

La société s'est développée grâce à des accords de gestion de laboratoires et à des acquisitions ciblées.

Labcorp a indiqué que les conditions météorologiques défavorables avaient pesé sur les volumes de tests au cours du premier trimestre, estimant l'impact à environ 15 millions de dollars, principalement dans son activité de diagnostic.

Ce trimestre a mis en évidence le levier opérationnel de la société, la marge d'exploitation ajustée s'étant élargie et les deux segments d'activité ayant affiché un résultat d'exploitation ajusté en hausse, a déclaré Elizabeth Anderson d'Evercore ISI.

La marge d'exploitation ajustée pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté d'environ 30 points de base pour atteindre 14,4%.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 17,70 et 18,35 dollars par action, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 17,55 à 18,25 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 17,87 dollars par action.

Labcorp prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 14,65 et 14,80 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus de ses prévisions antérieures de 14,61 à 14,79 milliards de dollars; les analystes tablaient sur environ 14,66 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre, s'élevant à 3,54 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 3,51 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 4,25 dollars par action a dépassé les prévisions de 4,09 dollars.